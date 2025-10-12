Newton ने खोला था दुनिया के अंत का सीक्रेट, पहले ही बता दी थी Doomsday की तारीख

Science News: सरल और आसान हिंदी में: आधुनिक फिजिक्स के जनक न्यूटन को हम सब गति के नियन और ग्रैविटी के सिद्धांत जैसे उनके महान वैज्ञानिक कामों के लिए जानते हैं. मगर कम ही लोग जानते हैं कि विज्ञान के अलावा उनकी गहरी खोज कीमिया, धर्म और दुनिया के अंत की भविष्यवाणी जैसे क्षेत्रों में भी फैली हुई थी. एक स्टडी के मुताबिक, बाइबिल की भविष्यवाणियों में Newton की गहरी रूचि थी. इसी रूचि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2060 पर केंद्रित होकर दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थी.

क्या था भविष्यवाणी का आधार?

बाइबिल और धार्मिक ग्रंथों में उनके जीवन भर के जुड़ाव ने उन्हें दुनिया के अंत के समय की जांच करने के लिए प्रेरित किया. उनके विश्वास मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट विचारों और पुराने-नए नियम खासकर दानिय्येल की पुस्तक और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक की अपनी व्याख्याओं पर आधारित है.

कैसी की न्यूटन ने भविष्यवाणी?

इन धर्मग्रंथों में बहुत सारे संकेत और दर्शन थे जिन्होंने न्यूटन को एक युग के अंत की समयरेखा बनाने में मदद की. उनकी भविष्यवाणी का मुख्य आधार ऐतिहासिक घटनाओं से गणनी की गई खास तारीखों पर केंद्रित था. न्यूटन बाइबिल के एक वाक्य, समय और आधे समय को समझने में लगे रहे जो क्लेश क्लब का संकेत देता है. उनका मानना था कि, इस काल का समय साम्राज्यों और राज्यों के बनने और खत्म होने से गहराई से जुड़ा हुआ था.

क्यों चुना 2060 का समय?

न्यूटन की सबसे दिलचस्प और कम चर्चा वाली भविष्यवाणी 2060 के इर्द-गिर्द घूमती है. आजकल के दुनिया के अंत की बात करने वालों के उलट न्यूटन की गणनाओं से पता चलता है कि सारे अस्तित्व के अंत के बजाय यह एक युग के खत्म होने का प्रतीक होगा. न्यूटन के भविष्य से जुड़े विचारों ने संकेत दिया कि इस साल बाइबिल में बताए गए का अंत होगा. साथ ही, उन झगड़ों का भी सामाधान होगा जिनके बारे में उनका मानान था कि बाइबिल में कहा गया था.