Hindi Newsविज्ञानसमुद्र की गहराई में मिला 400 साल पुराना काला राक्षस, इसका साइज देख वैज्ञानिकों के उड़े होश

समुद्र की गहराई में मिला 400 साल पुराना 'काला राक्षस', इसका साइज देख वैज्ञानिकों के उड़े होश

Black Coral: समुद्र की गहराई में खोज कर रहे वैज्ञानिकों को एक ऐसा अनोखा जीव मिला है जिसे देखकर वो भी हैरान रह गए हैं. न्यूजीलैंड के समुद्र में वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक कोरल खोजा है जो लगभग 400 साल तक पुराना बताया जा रहा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:10 PM IST
समुद्र की गहराई में मिला 400 साल पुराना 'काला राक्षस', इसका साइज देख वैज्ञानिकों के उड़े होश

Giant Sea Creature: समुद्र की गहराई में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज मिली है. न्यूजवीक की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूजीलैंड के तट पर गोताखोरी करते समय वैज्ञानिकों को एक विशालकाय जीव मिला है. वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में अब तक का सबसे बड़ा काला मूंगा (Black Coral) खोज निकाला है. यह खोज वेलिंगटन की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है. यह मूंगा 13 फीट से ज्यादा ऊंचा और लगभग 15 फीट चौड़ा है और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह 300 से 400 साल पुराना है. 

किसने की इसकी खोज?
समुद्री जीवविज्ञानी प्रोफेसर जेम्स बेल को इस काम का 25 सालों का अनुभव है. उन्होंने बताया कि यह कोरल इतना विशाल है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा. प्रोफेसर ने बताया कि, आमतौर पर समुद्र में मिलने वाले काले मूंगे काफी छोटे होते हैं और अगर इतना बड़ा मिलता भी है तो वह सिर्फ 2-3 मीटर ही ऊंचा होता है. 

क्यों खास है यह खोज?
प्रोफेसर बेल ने बताया कि इस विशाल मूंगे का मिलना बहुत ही जरूरी क्यों है. उन्होंने बताया कि बड़े और पुराने मूंगे अपनी आबादी बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं. ये बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं इसलिए इनका सुरक्षित रहना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि, अगर वैज्ञानिकों को यह पता हो कि ये विशाल मूंगे कहां स्थिक हैं तो वे इन्हें बचा सकते हैं. 

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
न्यूजीलैंड के पर्यावरण विभाग के एक्सपर्ट रिचर्ड किंसे भी इस खोज के दौरान वहां मौजूद थे. उन्होंने बताया कि इतने विशाल मूंगे को अपनी आंखों से देखना बहुत ही दुर्लभ और यादगार था. फियोर्डलैंड में 20 सालों से काम करने के बाद भी उन्होंने आज तक इतना बड़ा मूंगा नहीं देखा. अब वैज्ञानिक और सरकार एक नक्शा बना रहे हैं जिससे इनकी खोज की सके और बचाने की योजनाएं बनाई जा सकें. 

क्या इसका रंग सच में काला होता है?
हैरानी की बात है कि इसका नाम काला मूंगा या ब्लैक कोरल तो है लेकिन ऊपर से यह सफेद दिखता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर रहने वाले जीवित जीव सफेद होते हैं लेकिन इसका कंकाल काला होता है. इसे बचाने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं और कानून के तहत इसे नुकसान पहुंचाना और इकट्ठा करना गैरकानूनी है. 

ये ज्यादा कहां पाए जाते हैं?
इन्हें ज्यादातर समुद्र के बहुत गहरे और ठंडे पानी में देखा जाता है और कई जगहों पर इनका इस्तेमाल दवाइयां और गहने बनाने में किया जाता है. ये विशाल मूंगे समुद्र की गहराई में रहने वाले दूसरे छोटे जीवों के लिए घर की तरह होते हैं. क्योंकि ये बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं और इनकी उम्र भी लंबी होती होती इसलिए इन्हें थोड़ा भी नुकसान पहुंचने से ठीक होने में सालों का समय लग जाता है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

black coralscience news hindi

