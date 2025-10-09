Supermoon: नवंबर में इस तारीख को फिर आ रहा सुपरमून, जब धरती के 28,000 किमी नजदीक आएगा चांद

Beaver Moon: नवंबर महीने में लगने वाली पूर्णिमा को बीवर मून कहा जाता है. ये Beaver Moon 5 नवंबर को दिखाई देगा. टाइए एंड डेट के अनुसार बुधवार को चंद्रमा ठीक सुबह 8:19 बजे पूरी तरह से गोल और भरा हुआ होगा. यह अपनी सबसे अच्छी अवस्था के एक दिन पहले और बाद में भी चमकीला और पूरा दिखाई देगा. यह पूर्णिमा लगातार 3 Supermoon में से दूसरा होगा. इससे पहले अक्टूबर में हार्वेस्ट मून सुपरमून था. सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक होता है. चंद्रमा धरती के चारों ओर अंडाकार रास्ते पर घूमता है इसलिए हर महीने उसकी दूरी बदलती रहती है.

2025 का सबसे नजदीकी चांद

Earth Sky के मुताबिक, नवंबर का यह सुपरमून धरती से लगभग 2,21,817 मील दूर होगा. इस दूरी की वजह से चंद्रमा औसत से थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखाई देगा. यह साल 2025 का सबसे नजदीकी पूर्णिमा होगा. उस समय यह आसमान की रेखा के सबसे नजदीक होगा इसलिए इसे 4 और 5 नवंबर की शाम को देखना ना भूलें.

क्या होता है बीवर मून?

इस साल के बाकी सभी पूर्णिमा की तुलना में धरती के सबसे ज्यादा करीब घूमेगा. इसलिए यह 2025 के तीन सुपरमून की में से एक हैं. Beaver Moon की खासियत है कि, जब यह धरती से सबसे पास होगा तो इसकी दूरी 3,56,980 किमी होगी. यह इस पूरे साल का सबसे नजदीकी सुपरमून होने वाला है.

इसे बीवर मून क्यों कहा जाता है?

दशकों से कैलेंडर में हर महीने की पूर्णिमा को ऐसे नामों से बुलाया जाता रहा है. परंपरा के अनुसार हर पूर्णिमा का नाम उस पूरे चांद के लिए नहीं होता बल्कि उस पूरे महीने के लिए होता था. Beaver का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह साल का वह समय होता है जब बीवर जानवर अपने घरों में छिपना शुरू कर देते हैं और लंबी ठंड के लिए खाना जमा कर लेते हैं.