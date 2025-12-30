Advertisement
9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूर... NGC 3783 ब्लैक होल से निकली 60,000 kms की तीव्र हवाएं; वैज्ञानिक बोले ऐसा तो...

9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूर... NGC 3783 ब्लैक होल से निकली 60,000 km/s की तीव्र हवाएं; वैज्ञानिक बोले ऐसा तो...

ngc3783 supermassive blackhole: खगोल वैज्ञानिकों ने NGC 3783 के ब्लैक होल से निकलती तेज हवाओं का अवलोकन किया, जो रोशनी की पांचवीं रफ्तार तक पहुंचती हैं. इस घटना ने ब्लैक होल और आकाशगंगाओं के बीच के संबंध को समझने में नई जानकारी देने का काम किया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:48 AM IST
9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूर... NGC 3783 ब्लैक होल से निकली 60,000 km/s की तीव्र हवाएं; वैज्ञानिक बोले ऐसा तो...

ngc3783 supermassive blackhole: खगोल वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक बेहद चौंकाने वाली घटना देखी है. यह घटना NGC 3783 नाम की एक सर्पिल आकाशगंगा के केंद्र में हुई, जो पृथ्वी से करीब 13 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है. इस आकाशगंगा के बीचों-बीच एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 3 करोड़ गुना ज्यादा है. वैज्ञानिकों ने देखा कि इस ब्लैक होल से अचानक तेज एक्स-रे चमक निकली, जो थोड़ी ही देर में कमजोर पड़ गई है.

 60,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार
इस एक्स-रे फ्लेयर के खत्म होते ही ब्लैक होल से बेहद ताकतवर हवाएं निकलने लगी हैं. ये हवाएं करीब 60,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में फैल गई हैं, जो रोशनी की रफ्तार का लगभग पांचवां हिस्सा है. हैरानी की बात यह रही कि ये तेज हवाएं सिर्फ एक दिन के भीतर बनती और फैलती हुई देखी गई हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पहले कभी किसी ब्लैक होल में इतनी जल्दी हवाओं को बनते हुए नहीं देखा गया था.

XRISM ने नापा हवाओं की रफ्तार और बनावट
इस खोज के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के XMM-Newton और जापान की XRISM एक्स-रे दूरबीन का इस्तेमाल किया गया है. XMM-Newton ने एक्स-रे फ्लेयर को रिकॉर्ड किया, जबकि XRISM ने हवाओं की रफ्तार और बनावट को मापा है. इन दोनों मिशनों के साथ काम करके वैज्ञानिक यह समझ पाए कि ब्लैक होल के आसपास होने वाले बदलाव कितनी तेजी से पूरे इलाके को प्रभावित कर सकते हैं.

चुंबकीय ताकतों में हुआ बदलाव
वैज्ञानिकों के अनुसार यह ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद गैस और धूल को निगल रहा था. जैसे ही वह पदार्थ अंदर जा रहा था, वहां बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई और तेज चमक दिखी है. इसके बाद चुंबकीय ताकतों में बदलाव हुआ और उसी से इतनी तेज हवाएं बाहर की ओर फेंकी गई हैं. ये हवाएं आकाशगंगा के विकास में अहम भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि ये आसपास के इलाकों में नए तारों के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं.

दिलचस्प बात यह है कि इस घटना की तुलना हमारे सूरज से निकलने वाले सौर तूफानों से की जा रही है. जिस तरह सूरज से कभी-कभी तेज प्लाज्मा बाहर निकलता है, उसी तरह यह ब्लैक होल भी चुंबकीय उलझनों के सुलझने पर ताकतवर हवाएं छोड़ता है. फर्क सिर्फ इतना है कि यह सब सूरज से अरबों गुना बड़े पैमाने पर हो रहा है. यह खोज ब्लैक होल और आकाशगंगाओं के रिश्ते को समझने में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
