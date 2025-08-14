विवादों में फंसा दुनिया का सबसे महंगा पत्थर, मंगल से गिरे चट्टान पर नाइजर ने जताया मालिकाना हक

Mars Meteorite Price: नाइजर ने मंगल ग्रह से आए उल्कापिंड के तस्करी की जांच शुरु की है. इस उल्कापिंड को पिछले महीने Sotheby's ने 50 लाख डॉलर में बेचा था. नाइजर के अधिकारियों ने इसपर नाराजगी जताते हुए कहा है कि, इसे अवैध तरीके से उनके देश के बाहर ले जाया गया था. Sotheby के अनुसार, एक उल्कापिंड खोजने वाले को यह चट्टान 2023 में सहारा रेगिस्तान में मिली थी. यह पत्थर 22.5 करोड़ किमी की यात्रा कर के धरती तक पहुंचा था जिसके बाद इसे अज्ञात डीलर को बेच दिया गया.

क्या नाइजर इसपर दावा कर सकता है?

यह मामला बहुत ही पेचीदा है क्योंकि इसे लेकर कोई खास अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है. आमतौर पर जिस जमीन पर ये मिलते हैं उस जमीन के मालिक का उनपर हक होता है. लेकिन सहारा रेगिस्तान जैसी खुली जगहों पर जहां देश की सीमाएं साफ नहीं होती, वहां तय करना मुश्किल होता है कि इसका मालिक कौन है. हालांकि नाइजर ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है.

कैसे हुई इसकी नीलामी?

हेरिटेज एकेडमिक जर्नल पत्रिका के अनुसार, इसे उल्कापिंड को पहले एक अंतर्राष्ट्रीय डीलर को बेचा गया था. इसके बाद इसे इटली की गैलरी में रखा गया जहां फ्लोरेंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की. इसके बाद इसे रोम के म्यूजियम रखा गया और वहां से न्यूयॉर्क में Sotheby's के पास पहुंचा.

कितने में बचा?

Sotheby's ने इसे 50 लाख डॉलर में बेच दिया था जिसपर नाइजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि, यह उल्कापिंड उनके देश से अवैध तरीके से बाहर ले जाया गया था. अब नाइजर इसकी जांच कर रहा है कि यह उल्कापिंड आखिरकार न्यूयॉर्क तक कैसे पहुंचा. हालांकि इस पर दावा करने को लेकर इसपर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है.