विवादों में फंसा दुनिया का सबसे महंगा पत्थर, मंगल से गिरे चट्टान पर नाइजर ने जताया मालिकाना हक
Advertisement
trendingNow12880587
Hindi Newsविज्ञान

विवादों में फंसा दुनिया का सबसे महंगा पत्थर, मंगल से गिरे चट्टान पर नाइजर ने जताया मालिकाना हक

Mars Meteorite: 2023 में सहारा रेगिस्तान में मंगल ग्रह से धरती पर आया सबसे बड़ा उल्कापिंड पाया गया था. इसे 50 लाख डॉलर में बेचा गया था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विवादों में फंसा दुनिया का सबसे महंगा पत्थर, मंगल से गिरे चट्टान पर नाइजर ने जताया मालिकाना हक

Mars Meteorite Price: नाइजर ने मंगल ग्रह से आए उल्कापिंड के तस्करी की जांच शुरु की है. इस उल्कापिंड को पिछले महीने Sotheby's ने 50 लाख डॉलर में बेचा था. नाइजर के अधिकारियों ने इसपर नाराजगी जताते हुए कहा है कि, इसे अवैध तरीके से उनके देश के बाहर ले जाया गया था. Sotheby के अनुसार, एक उल्कापिंड खोजने वाले को यह चट्टान 2023 में सहारा रेगिस्तान में मिली थी. यह पत्थर 22.5 करोड़ किमी की यात्रा कर के धरती तक पहुंचा था जिसके बाद इसे अज्ञात डीलर को बेच दिया गया. 

क्या नाइजर इसपर दावा कर सकता है?
यह मामला बहुत ही पेचीदा है क्योंकि इसे लेकर कोई खास अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है. आमतौर पर जिस जमीन पर ये मिलते हैं उस जमीन के मालिक का उनपर हक होता है. लेकिन सहारा रेगिस्तान जैसी खुली जगहों पर जहां देश की सीमाएं साफ नहीं होती, वहां तय करना मुश्किल होता है कि इसका मालिक कौन है. हालांकि नाइजर ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है.

यह भी पढें: अंतरिक्ष में दिखा बिजली का बड़ा खंभा...धरती की तरफ स्पेस से बन रहा था पुल, NASA ने शेयर की तस्वीर

कैसे हुई इसकी नीलामी?
हेरिटेज एकेडमिक जर्नल पत्रिका के अनुसार, इसे उल्कापिंड को पहले एक अंतर्राष्ट्रीय डीलर को बेचा गया था. इसके बाद इसे इटली की गैलरी में रखा गया जहां फ्लोरेंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की. इसके बाद इसे रोम के म्यूजियम रखा गया और वहां से न्यूयॉर्क में Sotheby's के पास पहुंचा.

कितने में बचा?
Sotheby's ने इसे 50 लाख डॉलर में बेच दिया था जिसपर नाइजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि, यह उल्कापिंड उनके देश से अवैध तरीके से बाहर ले जाया गया था. अब नाइजर इसकी जांच कर रहा है कि यह उल्कापिंड आखिरकार न्यूयॉर्क तक कैसे पहुंचा. हालांकि इस पर दावा करने को लेकर इसपर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

mars meteorite

Trending news

आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
Independence Day
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
Asim Munir
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
Supreme Court
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
PM Mudra Yojana
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
Ramakrishna Paramhansa
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
Delhi stray dogs
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
;