अंतरिक्ष से ऐसा दिखता है हमारा भारत! ISS ने जारी की खूबसूरत तस्वीर, नजर नहीं हटा पा रहे लोग

Night View of India: क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखाई देता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने सोशल मीडिया पर भारत की कुछ ऐसीतस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर आप खुश हो जाएंगे. इन तस्वीरों में रात के सन्नाटे के बीच भारत के शहर किसी चमकते हुए सिल्वर और गोल्डन जाल की तरह नजर आ रहे हैं.

Mar 12, 2026, 01:25 PM IST
Night View of India: अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? यह सवाल तो हर किसी के मन में बड़े ही उत्सुकता के साथ आता है. हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS ने भारत की कुछ बहुत ही शानदार और खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें रात के अंधेरे में भारत के शहर किसी चमकते हुए जाल की तरह नजर आ रहे हैं. अंतरिक्ष से जब हम अपनी धरती को देखते हैं तो सरहदें धुंधली पड़ जाती हैं और सिर्फ रोशनी का सैलाब दिखाई पड़ता है. यह नजारा तब कैद किया गया जब ISS अरब सागर के ऊपर से उड़ते हुए हिमालय की तरफ बढ़ रहा था.

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में बताया गया कि अंतरिक्ष स्टेशन से गुजरते समय भारत का रात में जगमगाता शहरों वाला नजारा बहुत ही साफ दिखाई देता है.

शहरों की रोशनी से बना रोशनी का नेटवर्क
सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में रोशनी से जगमगाता बड़ा शहर दिखाई दे रहा है, जबकि छोटे कस्बों और गांवों की रोशनी छोटे-छोटे बिंदुओं की तरह दिखाई दे रही है. ऊपर से देखने पर यह पूरा इलाका रोशनी के एक नेटवर्क जैसा दिखता है जहां सड़कें और हाईवे शहरों को आपस में कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं.

अरब सागर से हिमालय तक का दृश्य
ISS ने यह तस्वीर तक कैमरे में कैद की जब अंतरिक्ष स्टेशन अरब सागर के ऊपर से होते हुए निकल रहा था. तस्वीर में दक्षिण की तरफ समुद्र का गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, वहीं तटीय शहरों की रोशनी उससे अलग चम चमाती हुई नजर आ रही है. जैसे-जैसे नजर उत्तर की तरफ जाती है वैसे-वैसे मैदानों की रोशनी धीरे-धीरे कम होती हुई हिमालय के अंधेरे पहाड़ी इलाकों में बदल जाती है.

कैसे ली जाती हैं ऐसी तस्वीरें
अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री स्पेशल डिजिटल कैमरों से तस्वीरें लेते हैं. इन कैमरों में लंबा एक्सपोजर और हाई सेंसिटिविटी लेंस लगा होता है जिससे रात में भी शहरों की रोशनी साफ-साफ दिखाई देती है.

लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ISS पृथ्वी के चारों तरफ करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है और लगभग 90 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है. इस दौरान यह हर दिन लगभग 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है और शहरों, समुद्रों और मौसम से जुड़ी कई तस्वीरें कैप्चर करता है.

ये भी पढे़ंः जमीन नहीं, समुद्र के नीचे है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना; जहाजों के नीचे बहता है सैलाब

वैज्ञानिकों के लिए भी उपयोगी
ISS से ली गई रात की तस्वीरें सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होतीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत काम की होती हैं. इन्हीं तस्वीरों की सहायता से वैज्ञानिक शहरों के विस्तार, बिजली के इस्तेमाल और पर्यावरण पर कृत्रिम रोशनी के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. भारत की रात में चमकती ऐसी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आती हैं क्योंकि ऊपर से देखने पर देश के घनी आबादी वाले इलाकों की रोशनी बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है.

ये भी पढे़ंः बर्फ से निकला 'जिंदा' दिमाग! वैज्ञानिकों ने कर दिखाया वो चमत्कार, जो था नामुमकिन

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

