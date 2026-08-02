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निर्मल पुरजा की मौत के बाद चर्चा में K2 का खौफ, जानिए एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है ये पहाड़?

दुनिया के महान पर्वतारोही निर्मल पुरजा की ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन में मौत से हर कोई हैरान है. एवरेस्ट सहित 14 सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाले पुरजा का यूं जाना पर्वतारोहण जगत को झटका है. इस हादसे ने एक बार फिस से K2 के खतरे को सामने ला दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 02, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:53 AM IST
निर्मल पुरजा की मौत के बाद चर्चा में K2 का खौफ, जानिए एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है ये पहाड़?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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