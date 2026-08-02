/निर्मल पुरजा की मौत के बाद चर्चा में K2 का खौफ, जानिए एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है ये पहाड़?

दुनिया के सबसे मशहूर और निडर पर्वतारोहियों में शामिल निर्मल पुरजा की ब्रॉड पीक पर आए भीषण हिमस्खलन में मौत हो गई. इस खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. जिस इंसान ने माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को रिकॉर्ड समय में फतह किया था, उसका कुदरत के इस कहर के आगे बेबस हो जाना पर्वतारोहण की दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है.
पर्वतारोही निर्मल पुरजा की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की कराकोरम रेंज में स्थित ब्रॉड पीक पर आए भीषण हिमस्खलन में मौत हो गई है. उनकी ट्रैकिंग कंपनी एलीट एक्सपेड ने इंस्टाग्राम पर इस दुखद खबर की पुष्टि की. निर्मल पुरजा के लापता होने के दो दिन बाद आई इस खबर ने पूरी दुनिया के पर्वतारोहियों को हैरान कर दिया है. इस हादसे ने एक बार फिर कराकोरम की चोटियों और खासकर पास में स्थित K2 के जानलेवा खतरों को उजागर कर दिया है.
पुरजा की मौत ने एक बार फिर काराकोरम की विशाल चोटियों पर चढ़ाई के खतरों की ओर लोगों का ध्यान खींचा है, जिसमें पास का K2 पर्वत भी शामिल है, जिसे व्यापक रूप से माउंट एवरेस्ट की तुलना में कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण और खतरनाक माना जाता है. ब्रॉड पीक और K2 के बीच की दूरी बहुत कम है. लेकिन सवाल यह उठता है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होने के बाद भी K2 पर चढ़ना माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल और जानलेवा क्यों माना जाता है?
ब्रिटिश आर्मी की गोरखा राइफल्स और यूके स्पेशल बोट सर्विस के पूर्व सैनिक निर्मल पुरजा ने साल 2019 में मात्र 6 महीने 6 दिनों के अंदर दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से ज्यादा है पर पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.
जनवरी 2021 में, उन्होंने 9 नेपाली पर्वतारोहियों के साथ मिलकर K2 पर सर्दियों के मौसम में पहली ऐतिहासिक चढ़ाई पूरी की थी. हालांकि, K2 की विषम परिस्थितियों ने यह साबित कर दिया कि कुदरत के कहर के आगे सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी बेबस हो जाते हैं.
क्यों माउंट एवरेस्ट से कहीं ज्यादा कठिन और खतरनाक है K2?
दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है. K2 चोटी एवरेस्ट की तुलना में काफी सीधी और खड़ी है. यहां पर्वतारोहियों के लिए सुस्ताने या सुरक्षित शिविर लगाने की जगह बहुत कम मिलती है.
K2 का सबसे खतरनाक हिस्सा बॉटलनेक है, जो 8,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक संकरा रास्ता है. यहां पर्वतारोहियों को विशालकाय लटकते हुए हिमखंडों के ठीक नीचे से गुजरना पड़ता है, जो बिना किसी चेतावनी के कभी भी गिर सकते हैं.
8,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई को डेथ जोन कहा जाता है, जहां हवा में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से सिर्फ एक-तिहाई रह जाता है. इस माहौल में थकान, भ्रम और गलत फैसले लेने की संभावना काफी बढ़ जाती है.
अगर गर्मियों में K2 पर चढ़ना मुश्किल है, तो सर्दियों में यह लगभग नामुमकिन सा हो जाता है-
सर्दियों में यहां का तापमान -50°C से नीचे चला जाता है और 150 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं इंसान को जमा देती हैं.
सर्दियों में K2 सीधे खतरनाक जेट स्ट्रीम हवाओं की चपेट में रहता है, जिससे अचानक बर्फबारी और हिमस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.
एडवांस ट्रैकिंग गियर और मौसम का सटीक अनुमान लगाने वाली तकनीकों के बावजूद K2 आज भी पर्वतारोहण की दुनिया का सबसे कठिन टेस्ट माना जाता है. यहां एक छोटी सी चूक या कुदरत का अचानक बदलता मिजाज किसी भी मिशन को मिनटों में त्रासदी में बदल सकता है.