NASA और ISRO की सबसे बड़ी कामयाबी! अंतरिक्ष में लगाया दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना

नासा और इसरो ने अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी हासिल की है. दोनों में ने मिलकर अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना लगा दिया है. यह दुनियाभर के वैज्ञानिकों, नेताओं और आपदा राहत टीमों को जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और साथ ही खेती संबंधी जानकारियों को इकट्ठा करने में बहुत ही मददगार होगा. इसी उपलब्धि की मदद से हम एक बेहतर दुनिया की कल्पना कर पाएंगे.

निसार उपग्रह

इसरो और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने मिलकर निसार सैटेलाइट को बनाया है और इसमें रेडार लगाए गए हैं जो धरती की सतह पर होने वाले बदलावों के बारे में बताएंगे और हर चीजों को बारीकी से ट्रैक करेंगे. निसार की ये खासियत है कि इसे और दूसरे सैटेलाइट की तरह मौसम या फिर रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है और यह बिना किसी परेशानी के दिन हो या रात चलता रहता है. निसार लगातार भरोसेमंद डाटा को भेजता रहता है जिससे हमें आने वाले भूकंप और जंगलों, के साथ साथ कई जानकारियां हम इकट्ठा कर सकते हैं जिससे हमें काफी मदद मिल सकती है. नासा ऐसा कह रहा है कि इसकी मदद से हम काफी घटनाओं से निपटने में मदद मिल सकती है और ऐसे तरीके काफी बदलाव ला सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 2.65 मिलियन साल पुराने दांतों ने खोला मानव विकास का नया अध्याय, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

सिंथेटिक अपर्चर रडार

सिंथेटिक अपर्चर रडार एक बहुत ही शक्तिशाली कैमरा लेंस की तरह है और इसकी मदद से बड़ी और साफ तस्वीरे लेने में यह बहुत ही सहायता करता है.