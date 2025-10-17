Advertisement
ISRO: अंतरिक्ष में खुल गया NISAR का 12 मीटर वाला एंटीना, भूकंप बर्फ और जंगल अब कुछ नहीं छिपेगा

NISAR Satellite: यह पावरफुल रडार सैटेलाइट अपनी तरह की दुनिया में बनी सबसे आधुनिक सैटेलाइट है. तस्वीर में इसका विशाल गोल रडार एंटीना दिखाया गया है जिसे सफलतापूर्वक तैनात कर दिया गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:00 PM IST
ISRO-NASA News: नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार(NISAR)सैटेलाइट बेहद शानदार दिखता है जिसे वेंटोर ने सेंटीमीटर तक की क्लैरिटी के साथ पूरी तरह से खुला देखा. यह शक्तिशाली रडार उपग्रह अपनी तरह का सबसे एडवांस सैटेलाइट है. तस्वीर में इसका विशाल गोल रडार एंटीना रिफ्लेक्टर दिखाया गया है जिसे लॉन्च के बाद अगस्त 2025 में सफलतापूर्वक तैनाक कर दिया गया था. बता दें कि NISAR NASA और ISRO का संयुक्त मिशन है. इसका काम धरती की सतह की हाई-रिजॉल्यूशन रडार इमेजिंग करना है जिससे बर्फ की चादरों, भूकंपों, जंगल में बदलाव और फसल की स्थिति जैसी हर चीज पर नजर रखी जा सके.

कैसा है इसका रिफ्लेक्टर?
इसके रिफ्लेक्टर का व्यास(Diametre)12 मीटर का है जो अंतरिक्ष में लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा रडार एंटीना है. इसे लॉन्च के लिए छतरी की तरह मोड़ा गया था और कक्षा में जाकर यह पूरी तरह से खुल गया. वेंटोर की यह तस्वीर एंटीना की सही तैनाती और संरचना तनाव की पुष्टि करता है. यह इमेजिंग के दौरान अंतरिक्ष यान की स्थिति और गति की पुष्टी करके सिर्फ डाटा से कहीं अधिक जानकारी मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह जितना बड़ा टक्कर भी नहीं मिटा सका ये सबूत, वैज्ञानिकों ने बताया- Giant Impact से कैसे बची धरती

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करता है NISAR?
यह उपग्रह धरती की जमीन और बर्फ से ढकी सतहों पर 12 दिन में बेहद बारीकी से स्कैन कर सकता है. इसका कलेक्ट किया गया डाटा पूरी दुनिया में आपदा से निपटने, बुनियादी ढांचे की निगरानी और पर्यावरण की स्टडी में मदद कर सकता है. ISRO-NASA के बीच यह साझेदारी वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग में एक मील का पत्थर है. 

यह भी पढ़ें: साल 2600 तक धरती बन जाएगी 'आग का गोला', Stephen Hawking की डरावनी भविष्यवाणी हो रही है सच

इसकी तस्वीर से क्या फायदा होगा?
वेंटोर की अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर की इमेज और क्लैरिटी इस मिशन को धरती की बदलती सतहों की रक्षा के लिए भरोसेमंद जानकारी देने की क्षमता का प्रतीक है. NISAR का काम धरती पर होने वाले प्राकृतिर और इंसानों द्वारा किए गए बदलावों की समझ को बढ़ाना है जिससे आपदा की तैयार और जलवायु की निगरानी को बेहतर बनाया जा सके. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

nisar satellite

