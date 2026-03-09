Advertisement
न नल, न बाल्टी... फिर कैसे नहाते हैं Astronauts? अंतरिक्ष यात्री ने शेयर किया जीरो ग्रेविटी का मजेदार वीडियो

न नल, न बाल्टी... फिर कैसे नहाते हैं Astronauts? अंतरिक्ष यात्री ने शेयर किया जीरो ग्रेविटी का मजेदार वीडियो

how astronauts bath in space: ISS पर कोई शॉवर नहीं है; एस्ट्रोनॉट्स 'वॉशक्लॉथ' और खास कीटाणुनाशक शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं. तौलिए की नमी को भी स्टेशन का 'वॉटर रिक्लेमेशन सिस्टम' खींच लेता है ताकि एक बूंद भी बर्बाद न हो. अंतरिक्ष में पेस्ट थूकने की जगह उसे निगलना पड़ता है. भले ही अंतरिक्ष में 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय होता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स GMT (Greenwich Mean Time) के हिसाब से ही अपना दिन बिताते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:08 AM IST
न नल, न बाल्टी... फिर कैसे नहाते हैं Astronauts? अंतरिक्ष यात्री ने शेयर किया जीरो ग्रेविटी का मजेदार वीडियो

astronaut life in space: भारतीय अंतरिक्ष यात्री Shubhanshu Shukla इन दिनों अपने अंतरिक्ष अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपने X पोस्ट में बताया कि अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स खुद को साफ और फ्रेश कैसे रखते हैं. उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में रोजमर्रा की जिंदगी धरती से काफी अलग होती है. खासतौर पर नहाने और सफाई से जुड़ी चीजें वहां बिल्कुल अलग तरीके से होती हैं.

शुभांशु शुक्ला भारत के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने International Space Station का दौरा किया है. इससे पहले भारत से केवल Rakesh Sharma ही अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके थे. अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में लोगों के मन में सबसे ज्यादा यही सवाल आता है कि वहां एस्ट्रोनॉट्स नहाते कैसे हैं.

 

अंतरिक्ष में नहीं होते शॉवर
शुभांशु शुक्ला ने अपने पोस्ट में बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन में शॉवर नहीं होते. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अगर किसी को लगता है कि अंतरिक्ष में भी धरती की तरह बाथरूम और शॉवर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में पर्सनल हाइजीन यानी शरीर की सफाई एक तरह का छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा होता है.

उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में नहाने की जगह एस्ट्रोनॉट्स एक खास तरह के वॉशक्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं. यह एक छोटे पैकेट में रखा होता है और इसमें पहले से ही डिसइंफेक्टिंग शैम्पू मौजूद होता है. यह देखने में साधारण लगता है, लेकिन अंतरिक्ष में यही नहाने का सबसे अहम तरीका होता है.

वॉशक्लॉथ से होती है सफाई
शुभांशु शुक्ला के मुताबिक जब इस पैकेट में थोड़ा पानी डाला जाता है तो वॉशक्लॉथ पूरी तरह गीला हो जाता है. इसके बाद पैकेट खोलकर उससे शरीर को साफ किया जाता है. इसे एक तरह से स्पंज बाथ कहा जा सकता है. उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि यह शायद दुनिया का सबसे महंगा स्पंज बाथ होता है. अंतरिक्ष में पानी का इस्तेमाल बेहद सीमित तरीके से किया जाता है. इसलिए हर बूंद की बहुत अहमियत होती है. इस वजह से नहाने का यह तरीका ज्यादा आसान और प्रभावी माना जाता है.

पानी की एक-एक बूंद होती है कीमती
शुभांशु शुक्ला ने बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन में पानी बहुत कीमती होता है. जब एस्ट्रोनॉट्स वॉशक्लॉथ से सफाई कर लेते हैं, तो इस्तेमाल किया गया तौलिया एक खास जगह पर रखा जाता है. वहां मौजूद सिस्टम उस तौलिए की नमी को खींचकर पानी को फिर से रीसायकल कर देता है.

यानी अंतरिक्ष में पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होती. यही वजह है कि International Space Station में पानी को बार-बार साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है. यह सिस्टम अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बेहद जरूरी है.

स्पेस में फोन भी तैरने लगता है
शुभांशु शुक्ला ने पहले रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में यह भी दिखाया कि एस्ट्रोनॉट्स वॉशक्लॉथ को कैसे तैयार करते हैं. इस वीडियो में एक मजेदार पल भी देखने को मिला, जब उनका फोन हवा में तैरता हुआ नजर आया. उन्होंने मजाक में कहा कि अंतरिक्ष में मोबाइल होल्डर की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि चीजें खुद ही हवा में तैरने लगती हैं.

दरअसल, अंतरिक्ष में माइक्रोग्रैविटी होती है. यानी वहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, इसलिए सामान जमीन पर टिककर नहीं रहता और आसानी से तैर सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछे दिलचस्प सवाल
शुभांशु शुक्ला के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी काफी दिलचस्प सवाल पूछे. एक यूजर ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष में दांत कैसे साफ किए जाते हैं. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि दांत साफ करने का तरीका लगभग धरती जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि वहां इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट निगलना पड़ता है और यह विशेष तौर पर अप्रूव्ड होता है.

कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि अंतरिक्ष स्टेशन पर एक दिन में कई बार सूर्योदय होता है, तो सुबह किसे माना जाता है. इस पर शुभांशु शुक्ला ने बताया कि स्टेशन पर समय तय करने के लिए GMT टाइम फॉलो किया जाता है. इसलिए वहां सुबह का समय घड़ी के हिसाब से तय होता है, न कि सूरज के हिसाब से.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Shubhanshu shukla astronauts how astronauts bath in space

