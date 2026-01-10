ना टावर, ना जमीन… अब हवा में बनेगी बिजली! ये देश तैयार कर रहा ‘उड़ता बिजलीघर’,बदल जाएगी एनर्जी की दुनिया

How does Airborne Wind Energy System work: चीन ने हवा से ऊर्जा निकालने की तकनीक में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह एयरबोर्न विंड एनर्जी सिस्टम (Airborne Wind Energy System) का परीक्षण कर रहा है. यह सिस्टम पारंपरिक विंड टरबाइन से बिल्कुल अलग है. एयरप्लेन जैसा दिखने वाला यह सिस्टम ऊंचाई पर रहकर वहां मौजूद हवाओं को खींचकर बिजली बनाता है.

इस तकनीक में टेस्ट के लिए यूज किया जा रहा मेन मॉडल S1500 असल में एक 'एयरोस्टैट' है. यह हीलियम से भरा हुआ विशाल डिवाइस, जिसे ज़ेपेलिन-जैसा बताया जा रहा है. इसकी खासियत ये है कि यह 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए हवा की ऊर्जा को भांप सकता है. इस ऊंचाई पर हवाएं जमीन स्तर की तुलना में कहीं अधिक तेज और लगातार चलती रहती हैं. जिससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ जाता है.

हवा में तैरता हुआ पावर जनरेटर

S1500 की बात करें तो यह एक मेगावाट-क्लास प्रणाली है. इसका डिजाइन लगभग 60 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा और 40 मीटर ऊंचा है. इस डिवाइस में 12 छोटे-छोटे टर्बाइन-जनरेटर लगे हैं. जिनकी कुल क्षमता करीब 1 मेगावाट बिजली बनाने की है. यह क्षमता पारंपरिक पवन टर्बाइन के बराबर है. इस 'एयरोस्टैट' से बनने वाली बिजली को टेदर केबल के जरिए सीधे ग्राउंड स्टेशन तक भेजा जाता है. ऐसा करने से भारी टावरों या नींव की जरूरत नहीं पड़ती.

बेजोड़ हैं इस तकनीक के फायदे

ईटी नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तकनीक के कई फायदे हैं. इस तकनीक से बिजली बनाने से लागत करीब 40 प्रतिशत घट जाती है. इसमें पारंपरिक पवन टरबाइन की तुलना में कम धातु और ढांचे की ज़रूरत होती है. इस सिस्टम को बहुत कम समय में अलग-अलग जगह ले जाकर वहां बिजली बनाई जा सकती है. जिससे बिजली संकट से निपटा जा सकता है. यह सस्ते ऊर्जा उत्पादन का रास्ता खोलकर उसकी व्यावसायिक संभावनाएं बेहतर बनाती है.

भविष्य में क्लीन एनर्जी में आ सकती है क्रांति

एक्सपर्टों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में क्लीन एनर्जी के उत्पादन को प्रभावी बनानी जा रही है. इससे सस्ती और आसान बिजली उत्पादन का रास्ता साफ हो सकता है. माना जा रहा है कि अगर यह रिसर्च व्यावसायिक रूप से सफल हो गई तो इससे पवन ऊर्जा उत्पादन में क्रांति आ सकती है.