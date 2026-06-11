/न नदी, न कुआं, न बारिश… हवा से रोज 1000 लीटर पीने का पानी बना रही है यह अनोखी मशीन! वैज्ञानिक की खोज ने मचाई सनसनी

जरा सोचिए, अगर धरती की सबसे सूखी जगहों पर भी सीधे हवा से साफ पीने का पानी तैयार होने लगे, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के क्रांतिकारी आविष्कार की बदौलत यह सपना अब हकीकत में बदल रहा है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के रसायनशास्त्री प्रोफेसर उमर याघी ने एक ऐसी मशीन बनाने में मदद की है जो सीधे वायुमंडल से नमी सोखकर हर दिन 1,000 लीटर तक साफ पानी पैदा कर सकती है. इस तकनीक को उनकी कंपनी 'अटोको' (Atoco) द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो पानी की किल्लत से जूझ रहे करोड़ों लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है.
इस पूरी तकनीक के केंद्र में 'मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स' (MOFs) नाम का एक आधुनिक पदार्थ है. विशेष रूप से तैयार किए गए इस पदार्थ में अरबों सूक्ष्म छेद (माइक्रोस्कोपिक पोर्स) होते हैं, जो हवा से पानी के कणों को अपने अंदर कैद कर लेते हैं. महज कुछ ग्राम वजन होने के बावजूद इन MOFs का आंतरिक सतही क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि ये भारी मात्रा में नमी को सोख सकते हैं.
जब हवा इस मशीन से होकर गुजरती है, तो MOFs उसमें मौजूद जलवाष्प को पकड़ लेते हैं. इसके बाद जब इस पदार्थ पर सूरज की रोशनी या हल्की गर्मी पड़ती है, तो यह जमी हुई नमी को छोड़ देता है, जिसे बाद में कंडेंस (सघन) करके साफ पीने के पानी में बदल दिया जाता है. पारंपरिक वाटर जनरेटरों के विपरीत इस सिस्टम को चलाने के लिए भारी बिजली खाने वाले कूलिंग उपकरणों की जरूरत नहीं होती. यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा की गर्मी पर काम करता है, जिससे इसे बिजली ग्रिड से दूर पिछड़े इलाकों में भी आसानी से चलाया जा सकता है.
यह आविष्कार रसायन विज्ञान की एक विशेष शाखा पर आधारित है जिसे 'रेटिकुलर केमिस्ट्री' कहा जाता है. इस क्षेत्र की शुरुआत खुद प्रोफेसर उमर याघी ने की थी. विज्ञान का यह विभाग मॉलिक्यूलर (आणविक) स्तर पर ऐसे पदार्थों को डिजाइन करने का काम करता है जो किसी खास काम को अंजाम दे सकें. इस मशीन में इन पदार्थों को इस तरह तैयार किया गया है कि वे बेहद कुशलता से हवा से पानी खींच सकें. दावा किया जा रहा है कि यह तकनीक उन इलाकों में भी काम कर सकती है जहां हवा में नमी का स्तर 20 प्रतिशत से भी कम होता है. इससे दुनिया के सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी दूर होने की बड़ी उम्मीद जगी है.
यह अनोखा आविष्कार ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया में जल सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं. संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक दुनिया में 2 अरब से ज्यादा लोगों के पास पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा करीब चार अरब आबादी साल के किसी न किसी हिस्से में पानी की भारी किल्लत का सामना करती है. पानी साफ करने के पारंपरिक तरीके जैसे समुद्र के पानी को मीठा बनाने वाले 'डिसैलिनेशन प्लांट' बहुत महंगे होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा बिजली लगती है और उनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कचरा भी निकलता है. प्रोफेसर याघी का यह आविष्कार बिना किसी बड़े बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के, सीधे जरूरत की जगह पर पानी बनाकर एक बेहतरीन विकल्प देता है.
इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसका पोर्टेबल (आसानी से लाने-ले जाने योग्य) होना है. पानी बनाने वाली इन मशीनों को दूरदराज के गांवों, सूखाग्रस्त इलाकों, द्वीपों और प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में आसानी से तैनात किया जा सकता है जहां साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाता है. कैरीबियाई देशों में आए 'बेरिल' चक्रवात के बाद वहां के प्रभावित इलाकों में इस तकनीक के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, क्योंकि तूफान ने कई द्वीपों पर पानी की सप्लाई को पूरी तरह तबाह कर दिया था. प्रोफेसर याघी का कहना है कि मेलिसा और बेरिल जैसे तूफानों ने भारी बाढ़ और तबाही मचाई जिससे हजारों जिंदगियां प्रभावित हुईं. यह तबाही हमें याद दिलाती है कि मौसम के मिजाज से जूझ रहे छोटे द्वीपों और कमजोर इलाकों में पानी की सुरक्षित सप्लाई के इंतजाम करना कितना जरूरी है.
प्रोफेसर याघी के लिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक वैज्ञानिक कामयाबी नहीं है, बल्कि इससे उनका जज्बा जुड़ा है. जॉर्डन में एक शरणार्थी शिविर में बड़े होने के दौरान उन्होंने खुद पानी की किल्लत का दर्द झेला है. उन्हें आज भी याद है कि जब उनके इलाके में पानी का टैंकर आता था, तो पूरे पड़ोस में कितनी अफरा-तफरी मच जाती थी और लोग खत्म होने से पहले पानी भरने के लिए दौड़ पड़ते थे. बचपन के उन्हीं अनुभवों ने उन्हें पानी की कमी का कोई पक्का और टिकाऊ समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया. उनका कहना है कि विज्ञान हमारे पास मौजूद है, अब जरूरत इन समाधानों को बड़े पैमाने पर जमीन पर उतारने के हौसले की है.
प्रोफेसर याघी का मानना है कि आने वाले समय में पानी की उपलब्धता का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. वह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हर घर अपना पीने का पानी खुद तैयार करेगा, ठीक उसी तरह जैसे आज लोग सोलर पैनल लगाकर अपने घर की बिजली खुद बनाते हैं. इस 'पर्सनलाइज्ड वॉटर' (व्यक्तिगत पानी) के विचार से सरकारी पानी प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी और आपातकाल, प्राकृतिक आपदा या सूखे के समय लोग आत्मनिर्भर बन सकेंगे.
ग्रेनाडा, कैरियाकोउ और पेटिट मार्टीनिक जैसे द्वीपीय देशों के अधिकारी इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि यह तकनीक उनके स्थानीय पानी के संकट को कैसे दूर कर सकती है. इस चर्चा में शामिल सरकारी अधिकारी डेवॉन बेकर ने बताया कि द्वीपों पर बाहर से पानी मंगाना बहुत महंगा पड़ता है, इसमें कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है और प्रदूषण का खतरा भी रहता है. इसके अलावा चक्रवात आने पर मुख्य वाटर सिस्टम ठप हो जाते हैं. ऐसे में हमें एक ऐसे विकेंद्रीकृत (लोकल) सिस्टम की जरूरत है जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर के फेल होने पर भी काम कर सके. यह तकनीक आपदा के समय भी लोगों को साफ पानी देती रहेगी.
नोबेल प्राइज रिसर्च से जमीनी बदलाव तक
मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) पर किए गए काम के लिए प्रोफेसर उमर याघी को रसायन विज्ञान में उनके नोबेल पुरस्कार विजेता योगदान के लिए वैश्विक पहचान मिली. आज उसी वैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौती यानी पानी की कमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है. जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और खराब मौसम पानी के स्रोतों पर दबाव बढ़ा रहे हैं, ऐसे आविष्कार आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने के साफ पानी की गारंटी बन सकते हैं.