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तप रहा उत्तर भारत, पर मौसम विभाग बोला- 'मानसून आ गया'... फिर पानी क्यों नहीं बरस रहा? सामने आई असली वजह

Monsoon Update: उत्तर भारत में उमस का टॉर्चर जारी है और आसमान साफ है, वहीं IMD का दावा है कि मानसून आ चुका है. जब मानसून आगे बढ़ रहा है, तो बारिश क्यों नहीं रही है, बादल कहां गायब है? आइए, सैटेलाइट तस्वीरों और नए वेदर मॉडल्स के जरिए समझते हैं कि मानसून का 'इंजन' कहां अटका है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:14 PM IST
तप रहा उत्तर भारत, पर मौसम विभाग बोला- 'मानसून आ गया'... फिर पानी क्यों नहीं बरस रहा? सामने आई असली वजह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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