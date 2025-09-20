वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में खोजा 4000 मीटर ऊंचा पहाड़, हजारों साल पहले हो गया था गुम

Science News in Hindi: अमेरिकी सरकारी एजेंसी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन(NOAA)की टीम ने प्रशांत महासागर में एक बड़ी खोज की है जिससे वैज्ञानिक काफी हैरान है. इसे महासागर की सबसे खास खोजों में से एक बताया जा रहा है. इस खोज में टीम को पलाऊ के उत्तर प्रशांत महासागर में एक बड़ा और चट्टानी पर्वत समुद्र के नीचे मिला है. अब आखिरकार वैज्ञानिकों को इसका नक्शा मिल गया है. इस पर्वत की चोटी समुद्र की सतह से लगभग 800 फीट नीचे है और यह पूरा पर्वत समुद्र तल से लगभग 2.6 मील ऊपर तक फैला हुआ है.

क्या है ये खोज?

2 सितंबर 2025 को एक रिपोर्ट में बताया गया कि पलाई से लगभग 250 मील उत्तर में एक बड़ा पानी के नीचे पहाड़ मिला है. इस रिपोर्ट में उसकी चोटी की गहराई और आकार के बारे में जानकारी दी गई है. यह शुरूआती जानकारी भविष्य में वहां जाकर और जांच करने का रास्ता खोलेगी. सीमाउंट पानी के नीचे के ऐसे पहाड़ होते हैं जो पुराने ज्वालामुखी जीवाश्म हैं जो या तो कभी सतह पर नहीं आ पाए या बाद में पानी में डूब गए. दुनिया में ऐसे 1 लाख से भी ज्यादा बड़े-बड़े पानी के नीचे के पहाड़ हैं.

इस खोज से क्या फायदा होगा?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इन नए पहाड़ की खोज से महासागर की बनावट को समझने और भविष्य में होने वाली खोजों के लिए नए रास्ते खुलेंगे. ये पानी के अंदर के पहाड़ समुद्र की धाराओं को भी बदलते हैं. इस पहाड़ का नक्शा बनाने के लिए टीम ने मल्टीबीम सोनार की तकनीक का इस्तेमाल किया. इसमें कई साउंड वेव भेजी जाती हैं और उनकी गूंज की जांच की.

कितनी ऊंची है चोटी?

इस पहाड़ की चोटी लगभग 800 फीट ऊंची है और यहां सतह पर चल रहे जहाजों के सेंसर से आसानी से पहुंच सकते हैं. सही डिवाइस के साथ इंसान और गाड़ियां भी इसे देख सकती हैं. यह ऊंचाई जमीन पर मौजूद कई मशहूर और बड़े-बड़े पहाड़ों के बराबर है.