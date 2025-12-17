Advertisement
समुद्र के 1200 फीट नीचे बन रही है दुनिया की सबसे गहरी सड़क, 10 घंटों में पूरा होगा 21 घंटे का सफर

UnderWater Tunnel: नॉर्वे एक बहुत ही अनोखा और बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है रोगफास्ट नाम दिया गया है. यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी सड़क सुरंग होगी जो समुद्र के नीचे से गुजरेगी. यह सुरंग 27 किमी होगी और समुद्र के तल से 392 मीटर नीचे होगी.

 

Dec 17, 2025, 01:15 PM IST
Science Latest News: नॉर्वे अपनी सड़क को पूरी तरह से नाव-मुक्त बनाने की कोशिश रहा है. इसी बड़े प्लान का हिस्सा है यह रोगफास्ट सुरंग. उम्मीद है कि यह सुरंग साल 2033 तक बनकर पूरी हो जाएगी. यह सुरंग बर्गन और स्टावांगर जैसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ेगी. अभी भी इन शहरों के बीच जाने में जो समय लगता है सुरंग बनने के बाद वह 40 मिनट कम हो जाएगा. इस गहराई में सड़क बनाना आसान काम नहीं है और वैज्ञानिकों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं जैसे समुद्र के नीचे इतनी गहराई पर बहुत भारी दबाव होता है. 

21 घंटे का सफर होगा आधा
नॉर्वे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है जिसे E39 राजमार्ग कहा जाता है. इसका लक्ष्य दक्षिण के शहर क्रिस्टियनसैंड को उत्तर के ट्रॉनहेम से जोड़ना है. अभी नॉर्वे के पश्चिमी तट पर सफर करना बहुत मुश्किल है, रास्ते में सात बार समुद्र आता है जिसे पार करने के लिए नाव का इंतजार करना पड़ता है. इसके बनने के बाद सुरंगों का पुलों के बनने से लोगों को बार-बार नाव की जरूरत नहीं होगी और समय 10-11 घंटे ही रहे जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

कितना मुश्किल है सुरंग को बनाना?
दुनिया की सबसे लंबी और गहरी सुरंग बनाना इंजीनियरों के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है. काम करने वाली टीमें सुरंग के दोनों छोर से खुदाई शुरू तरती है. लक्ष्य यह है कि जब दोनों टीमें मिले उनमें 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का अंतर न हो. इतनी लंबी सुरंग में सटीक निशाना लगाना बहुत बड़ी बात है. 

खारा पानी बन सकता है बड़ी समस्या
समुद्र के नीचे होने की वजह से खारा पानी सुरंग में रिस सकता है. वैज्ञानिक इसे रोकने के लिए लेजर स्कैनर जैसी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. सुरंग जब अपनी पूरी गहराई पर पहुंचेगी तो वहां पानी का दबाव 570 Psi होता. यह दबाव इतना ज्यादा है कि बिना मजबूत के कोई भी चीज चिपक सकती है. हाई-टेक मशीनों का इस्तेमाल सटीकता बनाए रखने के लिए इंजीनियर लेडर गाइडेंस और कंप्यूटर मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है. 

कब तक बनकर होगा तैयार?
इस पूरे प्रोजेक्ट के 2050 तक पूरा होने की उम्मीद है. जब यह हाइवे और सुरंग पूरी तरह तैयार हो जाएंगी तो नॉर्वे के लोगों के सफर करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा. इसका पहला बड़ा फायदा होगा कि पूरा देश आपस में बहुत ही अच्छी तरह जुड़ जाएगा. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का नया तरीका भी पर्यावरण के लिए भी बहतर होगा. 

