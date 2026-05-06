खुल गया वाइकिंग्स का सबसे बड़ा खजाना! जमीन के नीचे दबे मिले हजारों चांदी के सिक्के, वैज्ञानिक भी हैरान

नॉर्वे में वाइकिंग युग से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा चांदी के सिक्कों का खजाना मिला है, जिसने पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है. इसे “ऐतिहासिक खोज” बताया जा रहा है. 10 अप्रैल को मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल करने वाले वेगार्ड सोर्ली और रूने सैत्रे ने शुरुआत में 19 सिक्के खोजे. लेकिन जैसे ही पुरातत्वविद मौके पर पहुंचे, यह संख्या तेजी से बढ़ती गई. पहले 70, फिर 500 और अंत में 1000 से ज्यादा सिक्के मिल गए.

“मोरस्टाड होर्ड” बना इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक

इस खजाने को “मोरस्टाड होर्ड” नाम दिया गया है. पुरातत्वविद मे-टोवे स्मीसेथ ने इसे “जिंदगी में एक बार मिलने वाली खोज” बताया. अभी तक यहां से करीब 2,970 से 3,150 सिक्के मिल चुके हैं और खुदाई जारी है. उम्मीद है कि आगे और सिक्के मिल सकते हैं. ये सिक्के सिर्फ मुद्रा नहीं हैं, बल्कि इतिहास की कहानी भी बताते हैं. यह उस दौर को दर्शाते हैं जब 980 से 1040 के बीच नॉर्वे एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था और धीरे-धीरे अपनी खुद की मुद्रा प्रणाली विकसित कर रहा था.

विदेशी सिक्कों से भरा पड़ा है खजाना

इस खजाने में मिले ज्यादातर सिक्के इंग्लैंड और जर्मनी के हैं, जबकि कुछ डेनमार्क और नॉर्वे के भी हैं. इससे पता चलता है कि उस समय वाइकिंग्स का व्यापार नेटवर्क कितना बड़ा और मजबूत था. यह सवाल भी उठता है कि इतने विदेशी सिक्के नॉर्वे में कैसे पहुंचे? इसका जवाब वाइकिंग्स के व्यापार, लूट और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में छिपा है. उस समय विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल आम था.

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वाइकिंग पावर के चरम का सबूत

यह खजाना 10वीं और 11वीं सदी के बीच का है, जिसे “सेकेंड वाइकिंग एज” भी कहा जाता है. इस दौरान वाइकिंग्स की ताकत अपने चरम पर थी. कई सिक्के उस समय के प्रसिद्ध शासकों जैसे कनूट द ग्रेट, एथेलरेड द्वितीय और ओटो तृतीय के शासनकाल में बनाए गए थे. दिलचस्प बात यह है कि इस खजाने में नॉर्वे के राजा हेराल्ड हार्डराडा से जुड़े सिक्के भी मिले हैं. माना जाता है कि उन्होंने बाद में विदेशी मुद्रा की जगह अपनी राष्ट्रीय मुद्रा शुरू की और नॉर्वे में मिंट (टकसाल) की स्थापना की.

किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे राज्य का खजाना

यह खजाना किसी एक अमीर व्यक्ति का नहीं लगता, बल्कि यह किसी राज्य या शासन से जुड़ा हो सकता है. उस समय इस क्षेत्र में लोहे का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, जिसे यूरोप में निर्यात किया जाता था. इसलिए यह जगह एक औद्योगिक केंद्र भी थी.

खुदाई जारी, इलाके को किया गया सील

पुरातत्वविद अभी भी इस जगह पर खुदाई कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि और सिक्के मिल सकते हैं. इस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है ताकि जांच पूरी हो सके. इस खोज में सबसे खास बात यह भी है कि मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल करने वाले लोगों ने सही प्रक्रिया अपनाई और तुरंत अधिकारियों को जानकारी दी. इससे यह सुनिश्चित हुआ कि यह अनमोल खजाना सुरक्षित हाथों में पहुंचे.