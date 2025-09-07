चॉकलेट लवर्स के लिए बुरी खबर, वैज्ञानिकों ने बताया- 'कोको नहीं ये छोटे जीव बढ़ाते हैं इसका स्वाद'
विज्ञान

चॉकलेट लवर्स के लिए बुरी खबर, वैज्ञानिकों ने बताया- 'कोको नहीं ये छोटे जीव बढ़ाते हैं इसका स्वाद'

Science Latest News: क्या आपने भी कभी सोचा है कि चॉकलेट का स्वादिष्ट स्वाद आता कहां से है. अगर आपको लगता है कि ये कोको की क्वालिटी और उसे बनाने के तरीके पर निर्भर करता है तो आप गलत हो सकते हैं.

 

Sep 07, 2025, 07:48 AM IST
चॉकलेट लवर्स के लिए बुरी खबर, वैज्ञानिकों ने बताया- 'कोको नहीं ये छोटे जीव बढ़ाते हैं इसका स्वाद'

Why Chocolate Tastes so Good: चॉकलेट खाना भला किसे पसंद नहीं, हर उम्र के लोगों को इसका स्वाद गजब का लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका ये स्वाद आता कहां से है? एक नई खोज से पता चला है कि चॉकलेट का असली स्वाद और इसकी सुगंध दोनों ही कुछ खास सूक्ष्मजीवों की वजह से आते हैं. Science News की रिपोर्ट के मुताबिक, जब कोको बीन्स को Ferment करने के लिए रखा जाता है तो उस प्रक्रिया में यीस्ट और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव ही चॉकलेट का स्वाद बनाते हैं. वैज्ञानिकों ने पाया कि, मौसम और मिट्टी से ज्यादा यह फर्मेंटेशन की प्रक्रिया चॉकलेट का स्वाद बढ़ाती है. 

कहां हुई ये अनोखा प्रयोग?
डेविड गोपोलचान नाम के वैज्ञानिक ने अपनी टीम के साथ कोलंबिया के 2 ऐसे खेतों पर रिसर्च की जहां चॉकलेट बहुत अच्छी बनती है. उन्होंने वहां के सूक्ष्मजीवों को पहचाना और लैब में बनाया, जांच में वैज्ञानिकों ने पाया कि लैब में बनाई गई ये 'स्टार्टर कल्चर' भी वैसा ही स्वाद दे सकती है. 

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों के ऊपर दिखी अजीब चमक...चीन के रडार ने खोला राज, क्या है ये चमकती चीज?

Add Zee News as a Preferred Source

ये प्रक्रिया कैसे काम करती है?
Fermentation की प्रक्रिया 2 हिस्सों में होती है. सबसे पहले यीस्ट(एक तरह का फंफूद)अपना काम शुरू करता है और कोको बीन्स में मौजूद चीनी को तोड़कर उससे शराब बनाता है. इस प्रोसेस से बहुत गर्मी पैदा होती है जो बींस को अंदर से मारने के लिए जरूरी है. दूसरे हिस्स में, लगभग 48 घंटे बाद बैक्टीरिया काम करना शुरू कर देता है और यीस्ट द्वारा बनाई गई शराब को एसिड में बदल देता है. इससे बींस और भी नरम बन जाते हैं जिससे चॉकलेट का खास टेस्ट सामने आता है. 

यह भी पढें: मंगल ग्रह पर 'कछुआ' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, NASA के पर्सिवियरेंस रोवर की सबसे बड़ी खोज

इस खोज से कौन हुआ नाराज?
इसे लेकर पारंपरिक चॉकलेट बनाने वालों का मानना है कि, इस तरह से बनाए गए 'डिजाइनर माइक्रोब बीन्स' का इस्तेमाल करने से चॉकलेट का स्वाद एक जैसा हो जाएगा और उसका अनोखापन खत्म हो जाएगा. उनका यह भी कहना है कि अगर खेती सही तरीके से की जाए को बिना किसी लैब वाले सूक्ष्मजीवों के भी बहुत अच्छी चॉकलेट बनाई जा सकती है. 

