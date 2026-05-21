दिन तो दिन रात को भी क्यों 'तंदूर' बन रहे घर, सूरज डूबने के बाद भी छूट रहे लोगों के पसीने! सामने आई चौंकाने वाली वजह

Why are Nights so Hot in India: भारत की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में गर्मी अपना असर दिखा रही है. आलम यह है कि कहीं कहीं तो पारा 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. लेकिन इस बार असली मुसीबत सूरज डूबने के बाद शुरू हो रही है. दिन तो दिन रातें भी अब ठंडी होने के बजाय भट्टी की तरह तप रही हैं, जिससे लोगों का सोना मुहाल हो गया है. इस बार कुदरत का मिजाज कुछ ऐसा बदला है कि सूरज डूबने के बाद भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं. ठंडी हवाएं तो दूर, घरों की दीवारें और छतें रात के सन्नाटे में आग उगल रही हैं. राजधानी दिल्ली और आस पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को यह परेशानी सबसे ज्यादा हो रही है.

आखिर ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को भी पारा नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहा? दिन के साथ-साथ अब हमारी रातें भी इतनी गर्म क्यों होती जा रही हैं? इसके पीछे की जो वजह सामने आई है..

रात 12 बजे भी 39 डिग्री तापमान

ज्यादातर यह माना जाता है कि रात में तापमान कम होता है, लेकिन ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं. 19-20 मई की रात को दिल्ली में 12 बजे भी तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुबह 5 बजे यह मामूली गिरकर 36 डिग्री पहुंचा और सुबह 9 बजते ही फिर से 40 डिग्री पर पहुंच गया. यानी रात के समय भी तापमान वैसा ही रह रहा है जैसा आम दिनों में दोपहर में होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों तप रही हैं रातें?

रात में राहत न मिलने के पीछे कई कारण हैं. बात करें अगर दिल्ली की तो दिल्ली कंक्रीट का जंगल बन गया है. इसे साइंस की भाषा में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं. दिनभर दिल्ली की कंक्रीट की इमारतें, ईंटें और डामर की सड़कें सूरज की गर्मी को पूरी तरह से सोख लेती है. और फिर जब रात होती है तो ये इमारतें और सड़कें धीरे-धीरे उस गर्मी को वापस हवा में छोड़ती हैं. यही दूसरे शहर के साथ भी हो रहा है.

इसके साथ ही दिल्ली जैसे शहरों में पेड़-पौधे और हरियाली भी कम ही है. पेड़ और हरियाली न होने के कारण यह गर्मी हवा में ही रुकी रहती है और रात का तापमान कम नहीं होता है. साथ ही गाड़ियों, फैक्ट्रियों और हर घर में चल रहे AC से निकलने वाली गर्म गैसें इस तापमान को और ज्यादा बढ़ा रही हैं.

(ये भी पढ़ेंः 48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज')

सेहत के लिए भी खतरनाक है ये रातें

एक्सपर्ट्स के अनुसार लगातार गर्म रातें सेहत के लिए खतरनाक हैं. जब रात में भी शरीर को ठंडक नहीं मिलती, तो दिल पर प्रेशर बढ़ता है और नींद पूरी नहीं हो पाती है. इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों, मजदूरों और बिना एसी वाले घरों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है. एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर दिल्ली या दूसरे शहर को इस भयंकर गर्मी से बचना है, तो कंक्रीट को कम कर हरियाली बढ़ानी होगी और कूल रूफ यानी गर्मी सोखने वाली छतें जैसी तकनीकों पर काम करना होगा.

(ये भी पढ़ेंः अंतरिक्ष से दिखती है भारत की यह रहस्यमयी झील! पानी पर तैरते हैं पूरे-के-पूरे टापू)