वैज्ञानिकों ने खोजा 54 करोड़ साल पुराना फॉसिल, देखते ही बोले-'ये तो धरती का पहला जानवर है'

Science News in Hindi: MIT के वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है जिससे पहली बार यह सबूत मिला है कि धरती पर सबसे पहले कौन सा जानवर आया था. इस अध्ययन से पता चला है कि धरती पर सबसे पहले पाए गए जीव शायद आज के समुद्री स्पंज के पुराने पूर्वज थे. इस खोज के लिए वैज्ञानिकों ने 54 करोड़ 10 लाख साल पहले से भी ज्यादा पुरानी चट्टानों में रासायनिक जीवाश्म की पहचान की है. ये रासायनिक जीवाश्म उन प्राचीन डेमोस्पंज जीवों के अणुओं(Molecules)के बचे हुए अंश हैं जो एडियाकरन काल के दौरान मौजूद थे और करोड़ों सालों से चट्टानों में सुरक्षित रहे हैं.

कैसे हुई इनकी खोज?

वैज्ञानिकों की टीम को कुछ खास स्टेरेन्स मिले. ये मॉलेक्यूल्स कोशिकी की झिल्लियों(Cell Membranes)के लिए बहुत जरूरी होते हैं और खास तौर पर डेमोस्पॉन्ज में पाए जाते हैं. डेमोस्पॉन्ज आज भी जिंगा मुलायम शरीर वाले समुद्री स्पंजों का एक बड़ा समूह है. यह खोज पक्के तौर पर बताती है कि डेमोस्पॉन्ज के पूर्वज ही धरती पर विकसित होने वाले सबसे पहले बहुकोशिकीय जीवों में से थे.

कैसे हुई इस खोज की पुष्टि?

MIT के एमेरिटस प्रोफेसर रोजर समन्स ने बताया कि ये नतीजे 3 प्रकार के सबूतों को एक साथ लाते हैं, चट्टानों से प्राप्त आणविक(Molecular)डेटा, आधुनिक स्पंजों का विश्लेषण और प्रायोगिक रसायन विज्ञान जो इन प्राचीन संकेतों की स्पंज की उत्पत्ति को साबित करता है. यह दिखाता है कि समुद्र में रहने वाले स्पंद लगभग 541 मिलियन साल पहले कैसे कैम्ब्रियन विस्फोच से भी पहले अस्तित्व में थे.

कब हुई थी ये खोज?

यह खोज 2009 में हुई एक रिसर्च पर आधारित है जब पहली बार स्पंज से जुड़े रासायनिक जीवाश्मों को पहचाना गया था. यह नया अध्ययन इस बात को पक्का करता है कि शुरूआती स्पंज ही धरती पर आने वाले कुछ सबसे पहले जीव थे. साथ ही, यह शुरूआती जानवरों के विकास और Multicellular Organisms की शुरूआती समय के बारे में जरूरी जानकारी देता है.