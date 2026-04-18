समुद्र की गहराई में छिपा था 183 मिलियन साल पुराना राज, वैज्ञानिकों ने जब किया X-Ray, तो हकीकत जाकर हो गए हैरान!

183 Million Year Old Fossil: विज्ञान की दुनिया में अक्सर वह सच नहीं होता है जो आंखों से दिखाई देता है. इसीलिए कहा जाता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. यह कहावत जर्मनी में मिले 183 मिलियन साल पुराने एक रहस्यमयी जीवाश्म पर बिल्कुल फिट बैठती है. दशकों तक जिस सुनहरी चमक ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान किया, अब उसका सच अब एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप ने सामने लाकर चौंका दिया है.

जर्मनी के दक्षिण-पश्चिम में काले शेल में मिले 183 मिलियन लगभग 18.3 करोड़ साल पुराने एक जीवाश्म ने रिसचर्स को दशकों तक भ्रम में रखा. इस जीवाश्म को वैज्ञानिकों ने पायराइट यानी फूलों का सोना समझ रहे थे, लेकिन अब एडवांस माइक्रोस्कोप से जो सच आया है वह रिसचर्स को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है.

क्या था वह भ्रम?

ये जीवाश्म मुख्य रूप से अमोनाइट्स के अवशेष हैं, इनकी खास बात यह होती है कि ये देखने में हूबहू सोने की तरह चमकते हैं. कई सालों तक जानकारों का मानना था कि यह पायरिटाइजेशन की वजह से हो रहा है. आसान भाषा में कहें तो वैज्ञानिकों को लगा कि जीवाश्म के जैविक पदार्थ की जगह पायराइट खनिज ने ले ली है, जिसकी चमक ने इसे सोना जैसा बना दिया है. चूंकि पायराइट को इसकी चमक की वजह से फूलों का सोना कहते हैं, इसलिए किसी ने इस पर गहराई से सवाल नहीं उठाया.

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माइक्रोस्कोप से खुला राज

हाल ही में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब इन जीवाश्मों का बारीकी से रिसर्च किया गया, तो रिजल्ट हैरान कर देने वाले निकले. रिसर्चर्स ने पाया कि जीवाश्म के अन्दर पायराइट की मात्रा बहुत ही कम थी. इसके जगह पर ये जीवाश्म मुख्य रूप से फॉस्फेट खनिजों से बने थे. इस प्रोसेस को फॉस्फेटाइजेशन कहते हैं.

यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फॉस्फेट की वजह से होने वाला संरक्षण बहुत दुर्लभ होता है. यह जीव के मरने के तुरंत बाद, उसके पूरी तरह गलने से पहले ही शुरू हो जाता है, जिससे जीव की बारीक शारीरिक बनावट भी सुरक्षित रहती है.

फिर चमक कहां से आई?

अब सवाल आता है कि अगर जीवाश्म के अंदर सोना या पायराइट नहीं था, तो वह चमकता क्यों था? इसके जवाब में वैज्ञानिकों ने पाया कि चमक जीवाश्म के अंदर नहीं, बल्कि उसके आसपास की चट्टान में छिपी थी. काले चट्टान में फ्रेमबॉइड्स नाम के छोटे-छोट पायराइट क्रिस्टल मौजूद थे. जब इन पर लाइट पड़ता तो वह सोने के जैसे चमकने लगते, जिससे देखने वाले को लगता है कि पूरा जीवाश्म ही सोने का बना है.

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यह जीवाश्म उस समय का है जब धरती के महासागरों में ऑक्सीजन की कमी थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑक्सीजन की कमी ने विघटन की रफ्तार को इसना धीमा कर दिया, जिससे ये जीवाश्म सुरक्षित रह सके. आज 20वीं सदी के मध्य से अब तक वैश्विक समुद्री ऑक्सीजन लेवल में 2% की कमी आई है, तो इन प्राचीन जीवाश्मों का रिसर्च करके वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी हमारे समुद्री जीवों को कैसे प्रभावित करेगी.

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