Super Moon: चमकीला, ज्यादा बड़ा...आज आसमान में है सुपरमून; ढलने से पहले कर लें दीदार

November Super Moon: ये सुपरमून आम दिनों के चंद्रमा की तुलना में 14 प्रतिशत बड़ा और 30 प्रतिशत चमकदार है. यानी ये साल 2025 का सबसे बड़ा और सबसे चमकदार सुपरमून है. इस वक्त ये सुपरमून धरती के सबसे करीब है और 357,000 किलोमीटर दूर है, जो बाकी फुल मून की तुलना में 17000 मील करीब है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:59 PM IST
Super Moon: चमकीला, ज्यादा बड़ा...आज आसमान में है सुपरमून; ढलने से पहले कर लें दीदार

November Super Moon: बुधवार 5 नवंबर 2025. ये तारीख ऐसी है, जिसमें आपको अपने घर की छत पर जाकर खड़े हो जाना चाहिए और चांद को जितनी देर निहार सकें निहार लें. क्योंकि आज है सुपरमून, जिसे बीवर मून भी कहा जाता है. आज चांद की चमक भी ज्यादा है और उसका आकार भी. यह 2025 में होने वाले तीन सुपरमून में से दूसरा और इस साल धरती के सबसे करीब का फुलमून है. 

ये सुपरमून आम दिनों के चंद्रमा की तुलना में 14 प्रतिशत बड़ा और 30 प्रतिशत चमकदार है. यानी ये साल 2025 का सबसे बड़ा और सबसे चमकदार सुपरमून है. इस वक्त ये सुपरमून धरती के सबसे करीब है और 357,000 किलोमीटर दूर है, जो बाकी फुल मून की तुलना में 17000 मील करीब है. जब चांद आम दिनों की तुलना में ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकदार नजर आता है, तब उसे सुपरमून कहा जाता है. 

भारत में कहां दिखेगा. 

सुपरमून पूरी दुनिया के हर हिस्से से नजर आएगा. अगर मौसम साफ रहा और बादलों ने चांद को नहीं ढका तो आप अपने शहर से इस खूबसूरत चांद का दीदार कर पाएंगे. भारत में भी ये सुपरमून दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, चंडीगढ़ और पटना में देखा जा सकता है. हालांकि दिल्ली में स्मॉग की वजह से इसे देखने में दिक्कत आ सकती है. 

सुपरमून को लेकर अगर आपके मन में कोई भ्रम है तो हम उसे भी दूर कर देते हैं. जैसे सुपरमून को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है. चंद्रमा सबसे बड़ा और सबसे सुनहरा तब दिखाई देता है जब वह क्षितिज के निकट होता है, सूर्यास्त के तुरंत बाद या सूर्योदय से पहले. अगर आप सुपरमून को एन्जॉय करना चाहते हैं तो शहर की चकाचौंध से दूर किसी पार्क या खुले मैदान में जाएं. यहां से आप चांद और उसकी चांदनी का दीदार कर पाएंगे. 

क्यों कहते हैं इसे बीवर मून?

नवंबर की पूर्णिमा, जिसे बीवर मून भी कहा जाता है का नाम साल के इस समय बीवरों की बिजी एक्टिविटीज के कारण पड़ा है, जो चमकदार चांदनी में सर्दियों की तैयारी के लिए घर और बांध बनाते हैं. इस चंद्र घटना को मूल अमेरिकी जनजातियां फ्रॉस्ट मून, फ्रीजिंग मून, ट्रेडिंग मून और स्नो मून भी कहती हैं. 

 

