क्या अब अंतरिक्ष में कीड़े खाएंगे एस्ट्रोनॉट्स? जानिए ESA का नया स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट

Insects eating in Space: गहरे अंतरिक्ष मिशनों को देखते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी(ESA)के शोधकर्ता जांच कर रहे हैं कि खाए जाने वाले कीड़े लंबी यात्राओं पर अंतरिक्ष यात्रियों को लगातार खाना कैसे दे सकते हैं. कीड़े-मकोड़े कठिन माहौल(Harsh environment)से अनजान नहीं हैं. उदाहरण के लिए 1940 के दशक में रॉकेटों पर फल मक्खियां(Fruit Flies)थीं और जल भालू(Tardigrades)अंतरिक्ष विकिरण(Radiation)से बच गए थे. अध्ययनों से पता चलता है कि कई कीड़े कम गुरुत्वाकर्षण(Microgravity)के दबाव को सह सकते हैं.

कीड़े क्यों खाएं?

स्वीडिश कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर आसा बर्गग्रेन के नेतृत्व में यूरोप की टीमें अब अंतरिक्ष के माहौल में कुछ चुने हुए कीड़ों की सेहत, प्रजनन और पोषक तत्वों की जांच कर रही हैं. उनका ध्यान घरेलू झींगुर और पीले मीलवर्म जैसे मजबूत कीड़ों पर है जिन्हें 2023 में खाने की मंजूरी मिल चुकी है. कीड़े अद्भुत सुपरफूड हैं क्योंकि वे प्रोटीन बनाने वाले मजबूत कारखाने की तरह काम करते हैं. ये जरूरी फैटी एसिड, छोटे पोषक तत्वों और विटामिनों से भरपूर होते हैं.

यह भी पढ़ें: अब अंतरिक्ष में बनेंगी दवाइयां और मशीनें, स्पेस में फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है चीन

Add Zee News as a Preferred Source

पहले से ही खाते हैं कीड़ें

दुनिया भर में लाखों लोग पहले से ही 2,000 से ज्यादा तरह के कीड़े खाते हैं और कीटों का आटा भी अब जमीन पर आम खाना बनता जा रहा है. लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि लंबे समय तक कम गुरुत्वाकर्षण (Microgravity)कीड़ों की सेहत, जीवन चक्र और कई पीढ़ियों तक उनके प्रजनन को कैसे प्रभावित करेगा. अभी तक हुए ज्यादातर प्रयोग बहुत छोटे थे जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक खेती को समझने के लिए काफी नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: कब और किसने बनाए थे पेरू में ये 5,200 बड़े-बड़े गड्ढे, इतिहास, टाइम कैप्सूल या कुछ और!

क्या है ESA का प्रोग्राम?

ईएसए के नए कार्यक्रम के तहत कीड़ों की अलग-अलग प्रजातियों को अंडे से लेकर बड़े होने तक अंतरिक्ष में रखा जाएगा जिससे लगातार भोजन मिल सके. झींगुरों का स्वाद अखरोट जैसा, मीलवर्म का स्वाद बेकन जैसा और चींटियों का स्वाद हल्का नींबू जैसा होता है. ESA की अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर झींगुर के आटे से बनी एक बार(Bar)का स्वाद ले चुकी हैं.