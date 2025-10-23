आपकी गर्दन में छिपा है हेल्थ का राज, मोटा गला दे सकता है इन जानलेवा बीमारियों को दावत

Science News: वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की गर्दन की जांच करके उसकी सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है. अगर किसी की गर्दन मोटी है तो उसे बीमार होने का खतरा हो सकता है. हाल ही में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और कनाडा के विशेषज्ञों ने एक अध्ययन किया. इससे उन्हें पता चला कि जिन लोगों की गर्दन मोटी होती है उन्हें दिल की बीमारी, डायबिटीज और नींद से जुड़ी समस्याओं के होने का ज्यादा खतरा होता है. मोटी गर्दन होने का मतलह हो सकता है कि शरीर के ऊपरी हिस्से में ज्यादा चर्बी जमा हो रही हो.

किसको ज्यादा खतरा?

वैज्ञानिकों की मानें तो अगर किसी पुरुष की गर्दन की मोटाई 17 इंच या लगभग 43 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो उन्हें इन बीमारियों का खतरा रहता है. वहीं अगर महिलाओं की गर्दन की मोटाई 14 इंच या इससे ज्यादा हो तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अगर व्यक्ति रोज थोड़ा कसरत करे, अच्छा खाना खाए और अच्छी नींद ले तो उसकी गर्दन की मोटाई भी कम हो सकती है और बीमारियों का खतरा दूर होगा.

अक्सर मिलते हैं संकेत

कई बार हम अपने शरीर के साफ दिखने वाले संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन गर्दन एक ऐसा अंग है जिसे आप खुद देख और माप सकते हैं बिना किसी डॉक्टर या मशीन की मदद से. यह ना सिर्फ आपको दिल की बीमारी या Diabetes जैसी बड़ी बीमारियों से बचने का मौका देगी बल्कि बेहतर जीवनशैली अपनाने की ओर बढ़ाएगी.

कैसे करें गर्दन की जांच?

घर पर ही आसानी से गर्दन की जांच की जा सकती है. इसके लिए एक लचीला मापने वाला टेप लें. ध्यान रहे कि टेप को आराम से कसें, ना ज्यादा ढीला और ना ज्यादा टाइट. आप माप को सेंटीमीटर या इंच में नोट कर सकते हैं. कुछ ही सेकंडों में होने वाली ये प्रक्रिया स्वास्थ्य के बारे में जरूरी संकेत दे सकती है. हालांकि, यह अकेला माप किसी बीमारी की पुष्टि नहीं करता लेकिन यह आपके शरीर में हो रहे बदलावों के प्रति आपको सतर्क जरूर कर सकता है.