Drinking Water: अब हवा से बनेगा पीने लायक पानी, इजराइल की मशीन ने भारत में दिखाया प्रदर्शन

Water Made from Air: दिल्ली के प्रगति मैदान में 'Everything About Water Expo 2022' के तहत एक कार्यक्रम में इजराइल की एक कंपनी ने हवा के जरिए पानी बनाने की एक ऐसी मशीन का प्रदर्शन किया, जिसकी मदद से हवा से पीने का साफ पानी बनाया जा सकता है. जेनी (Genny) नाम से जानी जाने वाली मशीन के जरिए एक दिन में करीब 30 लीटर पीने का पानी बनाया जा सकता है. जेनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली कंपनी Watergen के मुताबिक उनके पास जेनी के अलावा और भी ऐसे कई प्रोडक्ट है, जिसके जरिए एक दिन में हवा से 6000 लीटर पानी को जनरेट किया जा सकता है.

भारत में काफी कारगर साबित होगी ये टेक्नोलॉजी

कंपनी के मुताबिक इस प्रोडक्ट को किसी भी अस्पताल, स्कूल और ऑफिस में इस्तेमाल किया जा सकता है. देखा जाए तो जिस तरह से देश के कई शहरों में पीने का साफ पानी की दिक्कत बढ़ती जा रही है उसके चलते भारत में ये तकनीक काफी कारगर साबित हो सकती है.

इजराइल और भारत तकनीकी के क्षेत्र में साथ कर रहे काम

इजराइल में तेल-अवीव यूनिर्वसिटी की प्रोफेसर और वाटर एक्सपर्ट Hadas Mamane के मुताबिक, 'Israel और भारत तकनीकी के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं. इजराइली कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ कोलोबरेशन (collaborations) कर रही हैं और ऐसी तकनीकी को विकसित करने में लगी हैं, जिसका इस्तेमाल आम लोग कर सकें. ऐसी तकनीकी जिसकी पहुंच सबके पास हो सके. चाहे किसान हो या फिर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हम सभी से मिल रहे हैं जिससे सभी के प्रयास से तकनीक का इस्तेमाल बेहतर किया जा सके.'

इजराइल की 8 वाटर कंपनियों ने लिया हिस्सा

भारत और इजराइल के बीच मजबूत हो रहे संबंधों के चलते बड़ी संख्या में इजराइल की कई कंपनियां भारत में अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लांच कर रही हैं और मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनियों के साथ तकनीकी साझेदारी भी कर रही है. वाटर एक्सपो के दौरान इजराइल की 8 वाटर कंपनियों ने इजराइल पवेलियन में हिस्सा लिया. भारत में इजराइल के राजदूत Naor Gilon के मुताबिक, 'Everything About Water Expo 2022' में इजराइल से 4 वाटर एक्सपर्ट भी हिस्सा ले रहे हैं जो वाटर के क्षेत्र में अपने अनुभव और इससे जुड़े आधुनिक तकनीक की जानकारियां साझा कर रहे हैं.

पानी की समस्या को काफी हद तक दूर करेगी मशीन

हवा के जरिए पानी बनाने वाली Watergen कंपनी के नेशनल सेल्स हेड अमित धवन के मुताबिक जेनी नाम की मशीन पानी की समस्या को काफी हद तक दूर कर सकती है. ये प्रोडक्ट ऑफिस, स्कूल और अस्पतालों के लिए बहुत उपयोगी है. कंपनी के मुताबिक एक मशीन की कीमत करीब ढाई लाख रुपये है. साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने दो वाटर एग्रीमेंट साइन किए थे, जिसका मकसद पानी के क्षेत्र में अपनी साझेदारियों को बढ़ाना था. भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां इजराइल ने Water Attaché की तैनाती की है.

