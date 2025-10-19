अब नंगी आंखों से देख सकते हैं 'आकाशगंगा', वैज्ञानिकों ने बताया इसे देखने का सही समय

Science News in Hindi: हमारी आकाशगंगा की बड़ी सर्पिल भुजाएं लगभग 2,60,000 साल तक फैली हुई है. इसके बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है और एक खरब से ज्यादा तारे इस ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहे हैं.
Trending Photos
Galaxy with Naked Eye: क्या आपने कभी सिर्फ अपनी आंखों से पूरी आकाशगंगा Galaxy देखी है? अगर नहीं तो अब आप इसे देख सकते हैं. अक्टूबर के अंत में आकाश को देखने वालों के लिए एंड्रोमेडा आकाशगंगा की पुरानी रोशनी को देखने का एक शानदार मौका होता है. यह रात के समय ऊपर उठकर आकाश को रोशन करती है. एंड्रोमेडा, जिसे M31 भी कहते हैं, हमारी आकाशगंगा का सबसे नजदीकी बड़ा पड़ोसी है जो लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है. इसके बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसके चारों ओर एक खरब से ज्यादा तारे घूम रहे हैं.
क्या है एंड्रोमेडा आकाशगंगा?
यह लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और इसे रात के आकाश में हम बिना किसी डिवाइस के एक हल्के धब्बे के रूप में देख सकते हैं. एंड्रोमेडा में एक ट्रिलियन से भी ज्यादा तारे हैं जो इसे हमारी आकाशगंगा से भी बड़ा बनाते हैं. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 4.5 अरब सालों में एंड्रोमेडा और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे आपस में टकराएंगी और मिलकर एक हो जाएंगी. इससे एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा बनेगी.
यह भी पढ़ें: चंद्रमा 1 लाख किलोमीटर नजदीक आया तो क्या होगा? मुंबई-लंदन पर टूटेगी विनाशकारी लहरें, थम जाएगी धरती की चाल
आकाशगंगा में कैसे करें इसकी खोज?
आप सूर्यास्त के समय पूर्व दिशा में एंड्रोमेडा को उगते हुए देख सकते हैं. यह आधी रात के समय सीधे आपके सिर के ऊपर पहुंच जाती है और फिर सुबह तक धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा के आकाश की ओर बढ़ती जाती है. इसे खोजने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले कैसिओपिया तारामंडल के खास W के आकार को देखें. इस W के बाएं तरफ के 3 तारे मिलकर चमकीले तारे शेडार की ओर इशारा करते हैं. यह तारा आपको एंड्रोमेडा आकाशगंगा तक पहुंचने में मदद करता है.
यह भी पढ़ें: समुद्र की 5,000 मीटर गहराई में दिखा ये 'काला राक्षस', सिर्फ तस्वीरों ने छुड़ा दिए वैज्ञानिकों के पसीने
कैसे दिखती है एंड्रोमेडा आकाशगंगा?
शहर की रोशनी से दूर जहां आकाश में अंधेरा होता है वहां एंड्रोमेडा को सिर्फ आंखों से देखने पर यह एक धुंधले अंडाकार धब्बे जैसा दिखाई देता है. अगर आप दूरबीन या छोटी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका चमकीला केंद्र और इसकी घूमती हुई भुजाओं के कुछ हिस्से जैसी और भी बारीक चीजें दिखाई देंगी. खगोल-फोटोग्राफर एंड्रोमेडा को तस्वीर लेने के लिए एक शानदार लक्ष्य मानते हैं.