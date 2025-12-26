चांद की सतह पर दौड़ेगी बिजली, रूस लगाएगा पावर प्लांट; 2036 तक बस जाएगी इंसानों की पहली परमाणु कॉलोनी?

Nuclear Power Plant on Moon: रूस के इस प्लान की जानकारी रूस की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने दी है. बता दें कि एजेंसी का कहना है कि यह पावर प्लांट रूस और चीन के मिलकर बनाए जा रहे इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के लिए बहुत जरूरी होगा. इससे चांद पर लंबे समय तक रिसर्च करना आसान हो जाएगा.

क्यों चाहिए न्यूक्लियर पावर

चांद पर एक दिन और एक रात करीब 14-14 दिन की होती है. वहां करीब 336 घंटे तक लगातार अंधेरा रहता है. इस दौरान सोलर पैनल से बिजली बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगातार बिजली दे सकता है. चाहे अंधेरा हो, ठंड हो या चांद की धूल जमी हो या कैसी भी परिस्थित् हो.

किन कामों में इस्तेमाल बिजली

रोस्कोस्मोस के मुताबिक इस पावर प्लांट से चांद पर चलने वाले रोबोटिक रोवर्स, साइंटिफिक उपकरण और एक खास वेधशाला को बिजली मिलेगी. इसके अलावा रूस-चीन के साझा रिसर्च स्टेशन की रोजमर्रा की जरूरतें भी इसी से पूरी होंगी. एजेंसी का कहना है कि यह कदम एक बार के मिशन से आगे बढ़कर लंबे समय तक चांद पर मौजूद रहने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

2036 तक पूरा करने का लक्ष्य

रूस ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी मशहूर एयरोस्पेस कंपनी लावोचकिन एसोसिएशन के साथ करार किया है. यह कंपनी पहले भी कई ग्रहों से जुड़े मिशन पर काम कर चुकी है. इस प्रोजेक्ट में रूस की न्यूक्लियर कंपनी रोसआटम और देश के बड़े न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कुर्चातोव इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं. हालांकि रूस ने साफ शब्दों में इसे न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं कहा है. लेकिन यह तय है कि इसमें न्यूक्लियर ऊर्जा का इस्तेमाल हो गा.

बता दें कि रोस्कोस्मोस के प्रमुख दिमित्री बकानोव ने कहा, यह प्लान रूस की बड़ी अंतरिक्ष रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि चांद के बाद रूस शुक्र ग्रह पर भी मिशन भेजने की तैयारी में है. उनका कहना है कि रूस ही ऐसा देश है जिसने अब तक शुक्र ग्रह पर सफल लैंडिंग की है. बकानोव के मुताबिक प्लानिंग पूरी हो चुकी है. अब इसे जमीन पर उतारने की तैयारी है.

चांद पर फिर दुनिया की नजर

अमेरिका, भारत, जापान और कई यूरोपीय देश भी चांद पर स्थायी मौजूदगी की कोशिश में लगे हैं. इसकी बड़ी वजह साल 2009 में चांद पर पानी की बर्फ की खोज है. ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में चांद से ईंधन, पानी और दूसरे संसाधन हासिल किए जा सकते हैं.

चांद की अहमियत

चांद धरती से करीब 3 लाख 84 हजार किलोमीटर दूर है. यह धरती के मौसम को स्थिर रखने और समुद्र में ज्वार-भाटा लाने में भूमिका निभाता है. जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में चांद पर हीलियम-3 और दुर्लभ धातुओं की वजह से देशों के बीच होड़ बढ़ सकती है. ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे कदम चांद पर लंबे समय तक टिके रहने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

