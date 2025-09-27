गहरे-अंधेरे समुद्र में छिपी अजीबोगरीब दुनिया, 9.2 सेंटीमीटर की इस मछली ने फेल किए विज्ञान के पुराने नियम

Latest Science News: वैज्ञानिकों ने हाल ही में गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियों की कुछ नई और अजीब प्रजातियों की खोज की है. समुद्री खोज में बहुत तरक्की होने के बावजूद गहरे समुद्र के ज्यादातर हिस्से को अभी भी पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है. बता दें कि मछलियों की 3 नई प्रजातियों की खोज हुई है जिसमें बम्पी स्नेलफिश भी शामिल है. इचथियोलॉजी एंड हर्पेटोलॉजी नाम के जर्नल में छपी यह रिसर्च बताती है कि समुद्र की खोज करना कितना जरूरी है और समुद्र की गहराई में अभी भी कितना कुछ खोजा जाना बाकी है.

कब हुई थी इसकी खोज?

2019 में MBARI के वैज्ञानिकों ने एक अजबी मछली को समुद्र में तैरते हुए देखा और इसका नाम रखा Bumpy Snailfish. गुलाबी रंग की इस मछली की बनावट ऊबड़-खाबड़ थी जिस वजह से इसे ये नाम दिया गया. बता दें कि यह विज्ञान जगत में खोजी गई अब तक की किसी भी मछली की प्रजाति से सबसे अलग थी.

कहां हुई इस मछली की खोज?

इसे कैलिफोर्निया के मध्य तट से लगभग 100 किमी दूर मोंटेरे घाटी में 3,268 मीटर की गहराई पर देखा गया था. वैज्ञानिकों की इस मछली से यह पहली मुलाकात बेहद खास थी क्योंकि यह पहले दर्ज की गई किसी भी गहरे समुद्र की प्रजाति से मेल नहीं खाती थी. पूरी तरह से विकसित यह मादा मछली सिर्फ 9.2 सेंटीमीटर लंबी थी और फिलहाल इसपर आगे की जांच के लिए इकट्ठा किया गया था. इसकी खास बातें थीं गोल सिर, बड़ी आंखें और बनावट वाली त्वचा जो इसे गहरे समुद्र के बाकी जीवों से अलग बनाती है.

वैज्ञानिकों ने इस खोज के बारे में क्या कहा?

यह अद्भुत दृश्य एक रोमांचक वैज्ञानिक सफर की शुरूआत थी. आगे की Genetic जांच के लिए यह एक नई प्रजाति साबित हुई जिसका नाम केयरप्रोक्टस कोलिकुली रखा गया. जैसा कि एमबीएआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक स्टीवन हैडॉक ने बताया, उनकी टीम का यह अवलोकन सिर्फ एक बड़े सहयोग का हिस्सा था. इसी सहयोग की वजह से एक नहीं बल्कि गहरे समुद्र की 3 नई मछली प्रजातियों की पहचान की जा सकी.

गहरे पानी में कैसे जिंदा रहती है मछलियां?

गहरे समुद्र का माहौल बहुत मुश्किल और कठोर होता है जहां का तापमान लगभग जीरो और दबाव बहुत ही ज्यादा होता है, साथ ही अंधेरा भी बहुत घना होता है. फिर भी इन मुश्किल हालातों में भी जीवन सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि अच्छी तरह से पनप भी रहा है. बम्पी स्नेलफिश और उसकी जैसी दूसरी मछलियों ने जिंदा रहने के कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीके अपनाए हैं. Bumpy Snailfish लिपारिडे(Liparidae)परिवार की है.

कैसी होती हैं लिपारिडे मछलियां?

मछली के इस परिवार की पहचान उनके मुलायम जेली जैसे शरीर और बड़े सिर से होती है. ये खूबियां इस मछली को गहरे समुद्र के भारी दबाव को सहने में मदद करती हैं. इनकी लचीली ढीली त्वचा किसी भी झटके को सोखने का काम करती है. इसके अलावा, खास पंख इन्हें समुद्र की गहराइयों में आसानी से घूमने में मदद करते हैं.