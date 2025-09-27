Advertisement
trendingNow12938779
Hindi Newsविज्ञान

गहरे-अंधेरे समुद्र में छिपी अजीबोगरीब दुनिया, 9.2 सेंटीमीटर की इस मछली ने फेल किए विज्ञान के पुराने नियम

Deep Sea Unique Creature: वैज्ञानिकों ने हाल ही में गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियों की नई प्रजातियों की खोज की है. इससे समुद्र में छिपे हुए इकोसिस्टम के बारे में नई जानकारी मिली है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 27, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गहरे-अंधेरे समुद्र में छिपी अजीबोगरीब दुनिया, 9.2 सेंटीमीटर की इस मछली ने फेल किए विज्ञान के पुराने नियम

Latest Science News: वैज्ञानिकों ने हाल ही में गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियों की कुछ नई और अजीब प्रजातियों की खोज की है. समुद्री खोज में बहुत तरक्की होने के बावजूद गहरे समुद्र के ज्यादातर हिस्से को अभी भी पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है. बता दें कि मछलियों की 3 नई प्रजातियों की खोज हुई है जिसमें बम्पी स्नेलफिश भी शामिल है. इचथियोलॉजी एंड हर्पेटोलॉजी नाम के जर्नल में छपी यह रिसर्च बताती है कि समुद्र की खोज करना कितना जरूरी है और समुद्र की गहराई में अभी भी कितना कुछ खोजा जाना बाकी है. 

कब हुई थी इसकी खोज?
2019 में MBARI के वैज्ञानिकों ने एक अजबी मछली को समुद्र में तैरते हुए देखा और इसका नाम रखा Bumpy Snailfish. गुलाबी रंग की इस मछली की बनावट ऊबड़-खाबड़ थी जिस वजह से इसे ये नाम दिया गया. बता दें कि यह विज्ञान जगत में खोजी गई अब तक की किसी भी मछली की प्रजाति से सबसे अलग थी.  

यह भी पढ़ें: चांद पर अरबों का खजाना! गड्ढों के अंदर मिला प्लैटिनम और पानी का भंडार, वैज्ञानिकों की नई खोज

Add Zee News as a Preferred Source

कहां हुई इस मछली की खोज?
इसे कैलिफोर्निया के मध्य तट से लगभग 100 किमी दूर मोंटेरे घाटी में 3,268 मीटर की गहराई पर देखा गया था. वैज्ञानिकों की इस मछली से यह पहली मुलाकात बेहद खास थी क्योंकि यह पहले दर्ज की गई किसी भी गहरे समुद्र की प्रजाति से मेल नहीं खाती थी. पूरी तरह से विकसित यह मादा मछली सिर्फ 9.2 सेंटीमीटर लंबी थी और फिलहाल इसपर आगे की जांच के लिए इकट्ठा किया गया था. इसकी खास बातें थीं गोल सिर, बड़ी आंखें और बनावट वाली त्वचा जो इसे गहरे समुद्र के बाकी जीवों से अलग बनाती है.

वैज्ञानिकों ने इस खोज के बारे में क्या कहा?
यह अद्भुत दृश्य एक रोमांचक वैज्ञानिक सफर की शुरूआत थी. आगे की Genetic जांच के लिए यह एक नई प्रजाति साबित हुई जिसका नाम केयरप्रोक्टस कोलिकुली रखा गया. जैसा कि एमबीएआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक स्टीवन हैडॉक ने बताया, उनकी टीम का यह अवलोकन सिर्फ एक बड़े सहयोग का हिस्सा था. इसी सहयोग की वजह से एक नहीं बल्कि गहरे समुद्र की 3 नई मछली प्रजातियों की पहचान की जा सकी.

गहरे पानी में कैसे जिंदा रहती है मछलियां?
गहरे समुद्र का माहौल बहुत मुश्किल और कठोर होता है जहां का तापमान लगभग जीरो और दबाव बहुत ही ज्यादा होता है, साथ ही अंधेरा भी बहुत घना होता है. फिर भी इन मुश्किल हालातों में भी जीवन सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि अच्छी तरह से पनप भी रहा है. बम्पी स्नेलफिश और उसकी जैसी दूसरी मछलियों ने जिंदा रहने के कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीके अपनाए हैं. Bumpy Snailfish लिपारिडे(Liparidae)परिवार की है.

यह भी पढ़ें: 2000 टन की मशीन...क्यों धरती के गर्भ में 11 किमी गहरी ड्रिलिंग कर रहा है चीन? 450 दिन का सीक्रेट मिशन

कैसी होती हैं लिपारिडे मछलियां?
मछली के इस परिवार की पहचान उनके मुलायम जेली जैसे शरीर और बड़े सिर से होती है. ये खूबियां इस मछली को गहरे समुद्र के भारी दबाव को सहने में मदद करती हैं. इनकी लचीली ढीली त्वचा किसी भी झटके को सोखने का काम करती है. इसके अलावा, खास पंख इन्हें समुद्र की गहराइयों में आसानी से घूमने में मदद करते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Deep Ocean Mission

Trending news

बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए कराहा संजय राउत का हृदय, केंद्र से मांगी मदद
Maharashtra news
बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए कराहा संजय राउत का हृदय, केंद्र से मांगी मदद
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
;