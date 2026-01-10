समुद्र का 'दम' घुटने लगा! 5 मिलीमीटर के 'दुश्मन' ने धरती के 'फेफड़ों' पर लगा दिया ताला, आने वाला बड़ा खतरा?

Microplastic Ocean Pollution: धरती को ठंडा रखने में समुद्र की बड़ी भूमिका होती है. समुद्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेते हैं. इससे ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार कुछ हद तक कम रहती है. अब वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि माइक्रोप्लास्टिक इस प्रक्रिया में बड़ी रुकावट बन रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खतरा अब सिर्फ प्रदूषण तक सीमित नहीं रहा है. यह अब जलवायु परिवर्तन से भी सीधा जुड़ गया है.

समुद्री जीव और इकोसिस्टम को नुकसान

माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के बेहद छोटे टुकड़े होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी कम होता है. ये कण अब समुद्र की गहराइयों, नदियों, झीलों, हवा, मिट्टी, बर्फ और यहां तक कि इंसानी शरीर में भी मिल रहे हैं. ये अपने साथ जहरीले केमिकल्स लेकर चलते हैं. इससे समुद्री जीवों और पूरे इकोसिस्टम को नुकसान होता है.

जर्नल ऑफ हैजर्डस मैटीरियल्स

प्लास्टिक्स में छपी एक स्टडी के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक समुद्र के ‘बायोलॉजिकल कार्बन पंप’ को कमजोर कर रहे हैं. यही सिस्टम समुद्र में रहने वाले छोटे पौधों और जीवों के जरिए कार्बन को गहराई में भेजता है. रिसर्च में बताया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक फाइटोप्लैंकटन की फोटोसिंथेसिस की क्षमता घटा देते हैं और जूप्लैंकटन की काम करने की ताकत को भी नुकसान पहुंचाते हैं.

बता दें, इस स्टडी के मुख्य लेखक और यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह के प्रोफेसर डॉ. इहसानुल्लाह ओबैदुल्लाह का कहना है कि माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ समुद्री जीवन को ही नहीं, बल्कि जलवायु संतुलन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये कण टूटते समय खुद भी ग्रीनहाउस गैस छोड़ते हैं जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है. आगे रिसर्च में यह भी बताया गया कि माइक्रोप्लास्टिक पर पनपने वाले बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव जिन्हें ‘प्लास्टिस्फियर’ कहा जाता है. कार्बन और नाइट्रोजन जैसे चक्रों को प्रभावित करते हैं. इससे समुद्र का तापमान बढ़ने पानी के ऐसिडिक होने और जैव विविधता घटने का खतरा है.

दुनियाभर की स्टडी का विश्लेषण

वैज्ञानिकों ने दुनियाभर की करीब 89 स्टडी का विश्लेषण किया है. इनमें साल 2010 से 2025 तक का डेटा शामिल है. उनका कहना है कि अब प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है.

धरती के भविष्य की लड़ाई

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम नहीं लगी, कचरा प्रबंधन बेहतर नहीं हुआ और रिसर्च को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में समुद्र अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी निभाने में फेल हो सकते हैं. जिससे समस्याएं हो सकती हैं. वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि माइक्रोप्लास्टिक से लड़ाई अब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि पूरी धरती के भविष्य की लड़ाई बन चुकी है.

