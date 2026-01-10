Advertisement
trendingNow13069584
Hindi Newsविज्ञानसमुद्र का दम घुटने लगा! 5 मिलीमीटर के दुश्मन ने धरती के फेफड़ों पर लगा दिया ताला, आने वाला बड़ा खतरा?

समुद्र का 'दम' घुटने लगा! 5 मिलीमीटर के 'दुश्मन' ने धरती के 'फेफड़ों' पर लगा दिया ताला, आने वाला बड़ा खतरा?

Microplastic Ocean Pollution: समुद्र अब उतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोख पा रहे हैं जितनी पहले सोख लेते थे. बड़ी वजह माइक्रोप्लास्टिक को माना जा रहा है. नई रिसर्च में पता चला है कि बेहद छोटे प्लास्टिक कण समुद्र की उस ताकत को कमजोर कर रहे हैं, जिससे वह धरती के तापमान को कंट्रोल में रखता था.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समुद्र का 'दम' घुटने लगा! 5 मिलीमीटर के 'दुश्मन' ने धरती के 'फेफड़ों' पर लगा दिया ताला, आने वाला बड़ा खतरा?

Microplastic Ocean Pollution: धरती को ठंडा रखने में समुद्र की बड़ी भूमिका होती है. समुद्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेते हैं. इससे ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार कुछ हद तक कम रहती है. अब वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि माइक्रोप्लास्टिक इस प्रक्रिया में बड़ी रुकावट बन रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खतरा अब सिर्फ प्रदूषण तक सीमित नहीं रहा है. यह अब जलवायु परिवर्तन से भी सीधा जुड़ गया है.

समुद्री जीव और इकोसिस्टम को नुकसान
माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के बेहद छोटे टुकड़े होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी कम होता है. ये कण अब समुद्र की गहराइयों, नदियों, झीलों, हवा, मिट्टी, बर्फ और यहां तक कि इंसानी शरीर में भी मिल रहे हैं. ये अपने साथ जहरीले केमिकल्स लेकर चलते हैं. इससे समुद्री जीवों और पूरे इकोसिस्टम को नुकसान होता है.

जर्नल ऑफ हैजर्डस मैटीरियल्स
प्लास्टिक्स में छपी एक स्टडी के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक समुद्र के ‘बायोलॉजिकल कार्बन पंप’ को कमजोर कर रहे हैं. यही सिस्टम समुद्र में रहने वाले छोटे पौधों और जीवों के जरिए कार्बन को गहराई में भेजता है. रिसर्च में बताया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक फाइटोप्लैंकटन की फोटोसिंथेसिस की क्षमता घटा देते हैं और जूप्लैंकटन की काम करने की ताकत को भी नुकसान पहुंचाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, इस स्टडी के मुख्य लेखक और यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह के प्रोफेसर डॉ. इहसानुल्लाह ओबैदुल्लाह का कहना है कि माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ समुद्री जीवन को ही नहीं, बल्कि जलवायु संतुलन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये कण टूटते समय खुद भी ग्रीनहाउस गैस छोड़ते हैं जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है. आगे रिसर्च में यह भी बताया गया कि माइक्रोप्लास्टिक पर पनपने वाले बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव जिन्हें ‘प्लास्टिस्फियर’ कहा जाता है. कार्बन और नाइट्रोजन जैसे चक्रों को प्रभावित करते हैं. इससे समुद्र का तापमान बढ़ने पानी के ऐसिडिक होने और जैव विविधता घटने का खतरा है.

दुनियाभर की स्टडी का विश्लेषण
वैज्ञानिकों ने दुनियाभर की करीब 89 स्टडी का विश्लेषण किया है. इनमें साल 2010 से 2025 तक का डेटा शामिल है. उनका कहना है कि अब प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है. 

धरती के भविष्य की लड़ाई
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम नहीं लगी, कचरा प्रबंधन बेहतर नहीं हुआ और रिसर्च को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में समुद्र अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी निभाने में फेल हो सकते हैं. जिससे समस्याएं हो सकती हैं. वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि माइक्रोप्लास्टिक से लड़ाई अब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि पूरी धरती के भविष्य की लड़ाई बन चुकी है.

यह भी पढ़ें: धरती के पेट से निकला 'दो चेहरों' वाला रहस्य! 160 किलोमीटर की गहराई में था दफन, ज्वालामुखी फटने से आया बाहर

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Microplastic Ocean Pollution

Trending news

'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
most polluted city
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
Mamata Banerjee
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?