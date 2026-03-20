5000 साल पहले ममी बनाने में होता था इस्तेमाल, अब इसके लिए छिड़ जाती है जंग; दिलचस्प है कच्चे तेल की कहानी

History of Crude Oil: Oil History Explained: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बाद दुनिया भर में तेल-गैस को लेकर चिंताएं बढ़ गई है. कई देशों में तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं. तेल यानी पेट्रोलियम आज की दुनिया की सबसे जरूरी प्राकृतिक संपत्तियों में से एक है, लेकिन इसकी कहानी करोड़ों साल पुरानी है. क्या आपने कभी यह सोचा है कि जमीन की गहराई में मिलने वाला यह गाढ़ा, काला तरल पदार्थ आता कहां से है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति की करोड़ों वर्षों की अथक मेहनत का परिणाम है. आइए, तेल के बनने से लेकर पेट्रोल-डीजल के रूप में आपकी गाड़ी तक पहुंचने की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं.

क्या है कच्चा तेल

कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल एक काले रंग का गाढ़ा और चिपचिपा लिक्विड होता है, जिसे पेट्रोलियम भी कहा जाता है. यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है. कच्चा तेल लाखों साल पहले समुद्र में रहने वाले छोटे-छोटे जीवों और पौधों के अवशेषों से बना है. जब ये जीव मर गए, तो उनके अवशेष रेत, गाद और चट्टानों की परतों के नीचे दब गए. समय के साथ ज्यादा गर्मी और दबाव के कारण ये अवशेष धीरे-धीरे गाढ़ा और चिपचिपा तरल में बदल गया, जिसे हम अब कच्चा तेल या पेट्रोलियम कहते हैं.



कब से हो रहा है तेल का इस्तेमाल

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि तेल का इस्तेमाल कब से यानी कितने सालों से हो रहा है. तो इसका जवाब है लगभग 5000 साल पहले से. प्राचीन बेबीलोन और मिस्र सभ्यता में इसके इस्तेमाल के सबूत मिले हैं, लेकिन उस समय इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में नहीं बल्कि खास कामों के लिए किया जाता है. उस समय ममी के ताबूतों पर कोटिंग करने के लिए एक काले, चिपचिपे पदार्थ का इस्तेमाल होता था. जांच में पता चला कि यह पदार्थ वनस्पति तेल, जानवरों की चर्बी, पेड़ की राल, मधुमक्खी का मोम और बिटुमेन (ठोस कच्चा तेल) मिलाकर तैयार किया जाता था.

आधुनिक दौर में कब हुई तेल की खोज?

तेल भले ही कच्चा तेल हजारों सालों से मौजूद था, लेकिन आधुनिन समय में इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी. आधुनिक दौर में इसकी असली खोज 19वीं शताब्दी में हुई. दुनिया में पहली बार 27 अगस्त 1859 को अमेरिका में कच्चे तेल का स्रोत मिला. जॉर्ज बिसेल और एडविन एल. ड्रेक ने पेंसिल्वेनिया के टाइटसविले इलाके में एक खास ड्रिलिंग मशीन की सहायता से जमीन से लगभग 70 फीट तक खुदाई की. इसी दौरान उन्हें जमीन के नीचे तेल का कुआं मिला. यही घटना आधुनिक तेल उद्योग की शुरुआत मानी जाती है क्योंकि यहीं से पहली बार व्यवस्थित तरीके से तेल की खोज और प्रोडक्शन शुरू हुआ था.

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तेल की खोज के बाद टाइटसविले में अमेरिका का पहला व्यावसायिक तेल कुआं खोदा गया. यहां तेल निकलाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें पाइपलाइन के जरिए बोर होल किया जाता, जिससे ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग की जा सके. तेल के कुएं की सफलता और केरोसिन की बढ़ती मांग ने क्रूड ऑयल की खोज को और तेज कर दिया इसकी वजह से कई सारी नई इंडस्ट्री भी खड़ी हुईं.

अब जानिए कैसे साफ होता है तेल?

जमीन के अन्दर से जो तेल निकलता है वह कच्चा तेल यानी 'क्रूड ऑयल' होता है. इसे आप सीधे अपनी गाड़ी में नहीं डाल सकते. इसे इस्तेमाल में लाने के लिए पेट्रोलियम रिफाइनरी में भेजा जाता है. रिफाइनिंग की सबसे बड़ी प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं. इसका सिद्धांत सरल है जिसमें कच्चे तेल में मौजूद अलग-अलग पदार्थों को अलग-अलग तापमान पर उबालते हैं.

यह प्रोसेस इस प्रकार काम करता है-

कच्चे तेल को एक आग की भट्टी में करीब 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है.

यह गर्म तेल एक ऊंचे टावर में भेजा जाता है.

जैसे-जैसे भाप ऊपर उठती है, वह ठंडी होती जाती है. जो पदार्थ भारी होते हैं, वे नीचे जमा हो जाते हैं और जो हल्के होते हैं वे ऊपर तक चले जाते हैं.

कच्चे तेल से क्या-क्या निकलता है?

कच्चे तेल के रिफाइनरी से सिर्फ पेट्रोल या डीजल ही नहीं निकलता है बल्कि कई अन्य चीजें निकलती हैं जिनका इस्तेमाल हम डेलीलाइफ में करते हैं.

टावर के अलग-अलग स्तरों पर कच्चे तेल से हमें ये चीजें मिलती हैं-

सबसे ऊपर हल्की गैसें:

यहां से LPG गैस निकलती है जो हमारे रसोई घर में खाना बनाने के काम आती है.

ऊपरी हिस्सा पेट्रोल-गैसोलीन: कारों और हल्के वाहनों का ईंधन.

बीच का हिस्सा केरोसिन और जेट फ्यूल

हवाई जहाजों के लिए ईंधन और मिट्टी का तेल

नीचे का हिस्सा

ट्रकों, ट्रेनों और भारी मशीनों के लिए डीजल.

सबसे भारी हिस्सा

यहां से यहां से प्लास्टिक, सिंतेटिक रबर, मोम (Paraffin Wax) और अंत में बिटुमेन मिलता है, जिससे सड़कें बनाई जाती हैं.

मिडिल ईस्ट में कब हुई तेल की खोज?

तेल की खोज होने के बाद कुछ सालों में इसकी मांग बढ़ने लगी. लोगों के पास कार हो गई थी, जिससे लगातार तेल की मांग बढ़ती जा रही थी. इसी मांग को पूरा करने के लिए अमेरिकी कंपनियां तेल खोजते-खोजते मिडिल ईस्ट पहुंच गईं, जहां 26 मई 1908 को पहली बार ईरान के मस्जिद-ए-सुलेमान नाम की जगह पर कच्चा तेल मिला. यहां तेल खोजने का काम बर्मा ऑयल कंपनी ने किया जिसका नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड रेनॉल्ड्स कर रहे थे. ईरान के बाद इसके पड़ोसी देशों में भी आने वाले सालों में तेल की खोज हुई.

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ईरान के बाद धीरे-धीरे गल्फ के दूसरे देशों में भी कच्चा तेल मिलने लगा. जैसे इराक में 1927, सऊदी अरब में 1938 , कुवैत में 1938 और UAE में 1958 के आसपास तेल की खोज हुई. कच्चे तेल की खोज के बाद गुल्फ क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया. आज वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, यही कारण है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को प्रभावित करता है.

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