हाथी दांत से बनी हजारों साल पुरानी घोड़े की मूर्ति! वैज्ञानिकों को मिला इंसानों की प्राचीन कला का चौंकाने वाला सबूत

Science News in Hindi: एक ऐसी मूर्ति जो हाथी के दांतों से बनी है और इस मूर्ति को होमो सेपियन्स ने बनाया था. यह मूर्ति आपके हथेली में आराम से आ सकती है और यह करीब 1 इंच है ऊंची है और 1.9 इंच लंबी है इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया है.
Trending Photos
Vogelherd cave: दक्षिणी जर्मनी में वोगेल हार्ड गुफा में खोजकर्ताओं को एक मूर्ति मिली है और वह मान रहें हैं कि यह मूर्ति घोड़े को दिखाती है और वह इस बात का पता लगाने की कोशिश में हैं कि यह किस प्रकार का घोड़ा है. जिस जगह पर घोड़े की मूर्ति मिली वह आज से 43,000 से 35,000 साल पहले ऑरिग्नेशियन नाम के लोगों की मिलने की जगह थी.
यह भी पढ़ें: सिर कटने के बाद भी नहीं मरता है ये जीव! परमाणु हमले भी रहता है जिंदा, वैज्ञानिक भी हैं हैरान
ऑरिग्नेशियन और निएंडरथल लोग
फ्रांस की Ministry of Culture के मुताबिक आज से करीब 43,000 से 35,000 साल पहले यूरोप में ऑरिग्नेशियन और निएंडरथल लोग यहां पर एक ही समय पर रहते थे और पुरातत्वविदों का भी यही मानना है. ऑरिग्नेशियन लोग शिकार करने में बहुत ही माहिर थे और वे लोग पत्थरों से औजार भी बनाते थे, गुफा के अंदर कई औजार भी मिले हैं और जानवरों की हड्डियों के साथ हाथी दांत के टुकड़े भी मिले हैं. इसी गुफा में एक हैरान कर देने वाली चीज मिली और ये थी गेरू रंग में रंगे मोती भी मिले हैं.
पैलियो एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी के अनुसार यह संभव है कि उस समय को लोग इन्हीं गुफाओं में मांस को बनाने के लिए करते थे. इसको ऐसे समझते हैं कि वैज्ञानिकों ने वोगेल हार्ड गुफा में मिला हजारों साल पुरानी हड्डियों की जांच की और इसमें उन्होंने यह पता चला की यह जितनी भी हड्डियां हैं उसमें ज्यादातर बारहसिंगा और घोड़े के ही अवशेष मिले हैं. इसी से यह पता चल पाता है कि ऑरिग्नेशियन लोग ही इन गुफाओं को मे जानवरों का शिकार कर के खाते थे और फिर इसी से तस्वीरों को बनाते थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जानकारी जर्नल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में छपी एक रिसर्च में मिली है.