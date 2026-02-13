अलास्का की खुदाई में मिला 'खजाना'! दफन था इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा राज, वैज्ञानिक भी हुए हैरान

Old Mammoth Ivory Tools: अमेरिका के अलास्का राज्य की मिडिल टनाना वैली में पुरातत्वविदों को एक बड़ी खोज मिली है. यहां जमीन की 14 हजार साल पुरानी परत में हाथी जैसे विशाल जानवर मैमथ के दांत से बने औजार और पत्थर के हथियार मिले हैं. रिसर्चर्स का कहना है कि यह जगह अमेरिका महाद्वीप की सबसे पुरानी मानव बस्तियों में से एक हो सकती है.

क्या है नई खोज

यह रिसर्च अमेरिका की एडेल्फी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स की टीम ने किया है. वैज्ञानिकों ने बताया कि इस जगह पर पत्थर और मैमथ के दांत से औजार बनाने के सबूत मिले हैं. साथ ही खाना बनाने और इंसानों के इधर-उधर जाने के संकेत भी मिले हैं जो करीब 14 हजार साल पुराने हैं. अब तक माना जाता था कि क्लोविस संस्कृति के लोग उत्तर अमेरिका में सबसे पहले आए थे. उनके सबूत करीब 13 हजार साल पुराने माने जाते हैं. हालांकि अलास्का में मिले ये औजार उससे भी लगभग एक हजार साल पुराने हैं. इससे साफ होता है कि इंसान इस इलाके में पहले से मौजूद थे.

बेरिंग लैंड ब्रिज से जुड़ा कनेक्शन

बीसवीं सदी के ज्यादातर समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि क्लोविस लोग साइबेरिया से बेरिंग लैंड ब्रिज के रास्ते उत्तर अमेरिका पहुंचे थे. उस समय साइबेरिया और अलास्का के बीच जमीन का रास्ता था क्योंकि समुद्र जमे हुए थे. हाल के सालों में कुछ और सबूत भी मिले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जैसे न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स इलाके में इंसानों के पैरों के निशान 20 हजार साल से भी पुराने बताए गए हैं. हालांकि उनकी तारीख को लेकर विवाद है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लोग समुद्र किनारे-किनारे केल्प यानी समुद्री पौधों वाले रास्ते से भी अमेरिका पहुंचे हो सकते हैं. अब अलास्का में मिले मैमथ दांत के औजारों को वैज्ञानिक एक तरह से ‘मिसिंग लिंक’ मान रहे हैं. यानी यह सबूत बताते हैं कि बेरिंगिया इलाके के शिकारी ही आगे चलकर क्लोविस संस्कृति के पूर्वज बने रहे होंगे.

साइट पर क्या-क्या मिला

मिडिल टनाना वैली में होल्जमैन नाम की इस पुरातात्विक साइट की सबसे पुरानी परत में एक मादा ऊनी मैमथ का लगभग पूरा दांत मिला है. इसके साथ पत्थर के छोटे औजार, हथौड़ा पत्थर, जानवरों की हड्डियां, लाल गेरू मिट्टी और आग जलाने के निशान भी मिले हैं.

बता दें, करीब 13700 साल पुरानी थोड़ी नई परत में एक बड़ा कार्यस्थल मिला है. यहां क्वार्ट्ज पत्थर मिला जो मैमथ दांत के औजार बनाने में जरूरी था. इसके अलावा दांत को काटने और आकार देने के दौरान निकले टुकड़े और अमेरिका में अब तक के सबसे पुराने हाथीदांत की छड़ी जैसे औजार भी मिले हैं.

क्लोविस से संबंध के संकेत

मैमथ के दांत से औजार बनाना क्लोविस संस्कृति की खास पहचान मानी जाती है. अलास्का में मिले औजार बनाने का तरीका साइबेरिया से लेकर अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स तक फैली एक तकनीकी परंपरा की ओर इशारा करता है. कई रिसर्चर्स का कहना है कि इससे यह साबित होता है कि क्लोविस लोगों के पूर्वज अलास्का में बसे थे और फिर बर्फ पिघलने के बाद दक्षिण की ओर बढ़ गए. वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय बर्फ की चादरें धीरे-धीरे हट रही थीं. टनाना वैली जैसे कम जमे हुए इलाकों में लोग पहले बस गए और फिर रॉकी पर्वत और उत्तरी मैदानों की ओर चले गए थे.

अभी और सबूत की जरूरत

ये औजार मजबूत संकेत देते हैं कि क्लोविस लोगों के पूर्वज अलास्का से आए थे. लेकिन शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि क्लोविस से पहले भी लोग अमेरिका में हो सकते हैं. इस बारे में पक्का निष्कर्ष निकालने के लिए प्राचीन डीएनए और जलवायु से जुड़े और सबूतों की जरूरत होगी. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज अमेरिका में इंसानों के बसने की कहानी को समझने में एक बड़ा कदम है. आने वाले समय में और खोजें इस कहानी को और साफ कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें: अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मिला 'दूसरा देश', वैज्ञानिकों ने खोजी 17 करोड़ साल पुरानी रहस्य दुनिया