पत्थरों के नीचे मिला 5000 साल पुराना रहस्य, हड़प्पा सभ्यता से पहले इंसानों ने बना लिया था पानी के ऊपर 'शहर'! देखिए तस्वीरें

Science News: क्या आप यह सोच सकते हैं कि जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नई सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, तब कहीं लोग पानी के बीचों-बीच अपना द्वीप बना रहे थे? एक शांत झील की गहराइयों में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा राज खोज निकाला है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. वैज्ञानिकों को स्कॉटलैंड को एक ऐसा मानव-निर्मित द्वीप मिला है, जो न सिर्फ इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है, बल्कि समय के पैमाने पर विश्व प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना बताया जा रहा है. आखिर 5,000 साल पहले बिना किसी एडवांस मशीनरी के इंसानों ने पानी के ऊपर यह ढांचा कैसे खड़ा किया? आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली खोज की पूरी कहानी...

वैज्ञानिकों ने ने स्कॉटलैंड की एक झील के नीचे ये संरचना तलाश की है. स्कॉटलैंड के आइल ऑफ लुईस पर स्थित लोच भोरगास्टेल में 5,000 साल पुराने एक कृत्रिम आर्टिफिशयल आइलैंड के अवशेष मिले हैं. यह खोज बताती है कि नवपाषाण काल यानी Neolithic Period के इंसानों के पास अद्भुत इंजीनियरिंग स्किल थी और वे हमारी सोच से कहीं पहले कठिन निर्माण करना सीख गए थे.

पत्थरों के नीचे छिपा लकड़ी का रहस्य

पहली नज़र में, यह जगह पानी के बीच पत्थरों के एक साधारण ढेर जैसी दिखती है. लेकिन जब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन के वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई से जांच की, तो उन्हें पानी के नीचे एक विशाल लकड़ी का प्लेटफॉर्म मिला. यह प्लेटफॉर्म करीब 75 फीट चौड़ा है. लगभग 5,000 साल पहले नवपाषाण काल के समय में, प्राचीन इंजीनियरों ने भारी लकड़ियों को करीने से बिछाया और उसके ऊपर टहनियों और झाड़ियों की एक मोटी परत बिछाई, जिससे एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके. करीब 2,000 साल बाद, बाद की पीढ़ियों ने इस पर पत्थरों की परतें चढ़ाकर इसे और ऊंचा बनाया.

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क्या होते हैं क्रैनोग्स?

स्कॉटलैंड में इस तरह के आर्टिफिशयल आइलैंड को क्रैनोग्स कहते हैं. स्कॉटलैंड भर में ऐसे सैकड़ों द्वीप मौजूद हैं, लेकिन अब तक माना जाता था कि ये बहुत बाद के काल के हैं. इस नई खोज ने यह बता दिया है कि इनका निर्माण 3800 से 3300 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, यानी यह हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती चरणों से भी पुराना हो सकता है.

टेक्नोलॉजी ने खोला इतिहास का द्वार

इस क्षेत्र में प्राचीन बर्तनों के टुकड़े लंबे समय से मिल रहे थे, लेकिन पानी के अन्दर धुंधली स्थितियों के कारण खुदाई करना और संरचना को समझना बहुत मुश्किल था. वैज्ञानिकों ने इस चुनौती से निपटने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का मदद लिया-

गोताखोरों ने एडवांस कैमरों का इस्तेमाल करके पानी के नीचे के हिस्सों का 3D मॉडल तैयार किया.

लकड़ी के नमूनों की वैज्ञानिक जांच से यह साफ हुआ कि यह ढांचा हजारों साल पुराना है.

जांच में पाया गया कि जमीन और पानी के नीचे के हिस्से आपस में जुड़े हुए थे, जो एक निरंतर निर्माण का हिस्सा थे.

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क्यों बनाए गए थे ये द्वीप?

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आर्टिफिशयल आइलैंड उस समय के समुदाय के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा. पानी के भीतर मिले मिट्टी के बर्तनों और जारों के अवशेषों से संकेत मिलता है कि यहां बड़े सामूहिक भोज, उत्सव या विशेष आयोजन होते थे. हालांकि इसका सटीक उद्देश्य अभी भी एक रहस्य है, लेकिन यह स्पष्ट है कि प्राचीन मानव ने अपनी रचनात्मकता और कौशल से पर्यावरण को अपने अनुसार ढालना सीख लिया था.

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