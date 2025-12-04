इंसानों से पहले किसने बनाई ये रहस्यमयी सुअर की पेंटिंग? 51200 साल पुराना राज! अब खुलेगा नया राज...

51200 year old painting: हमारी दुनिया में रोज नई-नई खोज तो होती रहती है पर हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में एक गुफा एक प्राचीन पेंटिंग की खोज की गई है. इस पेंटिंग में लाल रंग के ओकरी से एक 'वॉर्टी पिग' यानी खुरदरे सूअर का चित्र बनाया गया है. पेंटिंग लगभग चार फीट चौड़ी है और कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत के कारण आज तक सुरक्षित है. इस परत की उम्र लगभग 51200 साल बताई गई है. इसका मतलब है कि यह चित्रण धरती पर पाए जाने वाले सबसे पुराने चित्रों में से एक है.

64,000 साल से अधिक उम्र

लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पेंटिंग को शायद आज के मानवों ने नहीं बनाया था. यही नहीं यूरोप के स्पेन में तीन गुफाओं में शोधकर्ताओं को लाल रंग के abstract चिन्ह, डॉट और हाथ के निशान वाले पेंटिंग मिले हैं. इनकी उम्र 64,000 साल से अधिक बताई गई है. यह समय आधुनिक मानव के यूरोप आने से 20,000 साल पहले का है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन चित्रों के निर्माता नेएंडरथल हो सकते हैं. निएंडरथल मानव होमो वंश के विलुप्त सदस्यों में से एक हैं.

प्राचीन मानव भी चित्रकारी करने में सक्षम

वैज्ञानिकों के मुताबिक इन खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि रचनात्मक सोच केवल आधुनिक मानव तक सीमित नहीं थी. नेएंडरथल और अन्य प्राचीन मानव भी चित्रकारी करने में सक्षम थे. पहले लोगों को लगता था कि Homo sapiens ही सोच और कला में एडवांस हैं पर ऐसा नहीं है.

युरेनियम-थोरियम डेटिंग से पता चला डेट

2018 में प्रकाशित एक अध्ययन में स्पेन की गुफाओं में पाई गई पेंटिंग्स को युरेनियम-थोरियम डेटिंग से डेट निकाली गई है. इसके अनुसार इन चित्रों की कम से कम उम्र 64,800 साल है. सुलावेसी में मिली पिग पेंटिंग की उम्र भी 51200 साल से अधिक है. यह चित्रण शैली और कला की समझ की प्राचीन क्षमता को दर्शाने का काम करता है.

इसके अलावा दक्षिणी स्पेन में 115,000 साल पुराने shell beads और लाल रंग के ओकरी भी मिले हैं. शोधकर्ता मानते हैं कि इस तरह की प्रतीकात्मक सोच हमारे पूर्वजों से चली आ रही हो सकती है, जो 500,000 साल पहले के आसपास रहते थे.

