15,800 साल पुराना निकला इंसान और कुत्ते का याराना! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला वफादारी का सबसे पुराना सबूत

The Oldest Dog Discovery: तुर्की (Turkey) के प्राचीन मलबे से एक ऐसी खोज निकली है, जिसने इंसान और जानवरों के सबसे पुराने और वफादार रिश्ते की कहानी बदल दी है. वैज्ञानिकों ने 15,800 साल पुराने एक कुत्ते के अवशेष खोजे हैं, जो अब तक का दुनिया का सबसे पुराना पालतू कुत्ता माना जा रहा है. यह खोज साबित करती है कि इंसान और कुत्तों की दोस्ती हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पुरानी है.
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The Oldest Dog Discovery: इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? इस सवाल का जवाब हमेशा 'कुत्ता' ही होता है, लेकिन यह दोस्ती कितनी पुरानी है, इसे लेकर अब तक कई कयास लगाए जाते थे. तुर्की के एक पुरातात्विक स्थान (Archaeological Site) से मिले कुत्ते के जबड़े और दांतों के अवशेषों ने साबित कर दिया है कि यह रिश्ता 15,800 साल से भी ज्यादा पुराना है. यह खोज हिमयुग (Ice Age) के उस दौर की है, जब इंसान खेती करना भी नहीं जानता था. उस दौर में इंसान जंगलों में शिकार करके पेट भरता था, तब भी कुत्ता उसकी सुरक्षा के लिए साथ खड़ा रहता था. आइए, इसके पीछे के विज्ञान और इतिहास को आसान भाषा में समझते हैं.
तुर्की के डिकिली (Dikili) इलाके में एक गुफा की खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक छोटा सा दांत मिला. पहले लगा कि यह किसी जंगली भेड़िए का होगा, लेकिन जब इसकी आधुनिक तकनीक से जांच हुई, तो पता चला कि यह एक पालतू कुत्ते का है. आपको बता दें कि यह अब तक का मिला सबसे पुराना सबूत है, जो बताता है कि इंसान और कुत्ते 15,000 साल से भी पहले एक साथ रहना शुरू कर चुके थे. अब तक माना जाता था कि कुत्तों को पालतू बनाने की शुरुआत बहुत बाद में हुई, लेकिन इस खोज ने तारीखों को काफी पीछे धकेल दिया है.
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इससे पहले माना जाता था कि कुत्तों को पालतू बनाने की शुरुआत यूरोप या पूर्वी एशिया में हुई थी, लेकिन तुर्की की इस खोज ने फर्टाइल क्रिसेंट (Fertile Crescent) इलाके को इस दोस्ती का नया केंद्र बना दिया है. रोचक बात यह है कि इंसान ने कुत्ता पालना तब शुरू किया, जब वह खानाबदोश (Nomadic) था. इसका मतलब गाय, बकरी या खेती तो इसके हजारों साल बाद शुरू हुई.
वैज्ञानिकों ने उस 'कुदरती इंजन' को डिकोड किया है, जिसने कभी खूंखार कुत्तों को वफादार साथी में बदल दिया. हिमयुग (Ice Age) के दौरान जब खाना कम था, तो कुछ चालाक कुत्ते इंसानी बस्तियों के आसपास रहने लगे. उन्हें इंसानों का बचा हुआ खाना मिलता था. बदले में ये इंसानों को जंगली जानवरों के हमले से आगाह करने लगे. धीरे-धीरे इनके जीन बदले और ये हिंसक शिकारियों से वफादार रक्षक बन गए. कुछ लोगों का कहना है कि जब 15,000 साल पहले इंसान मुख्य रूप से शिकारी (Hunter-gatherer) था, तब कुत्तों की तेज नाक ने इंसानों को शिकार ढूंढने में मदद की. इसके बदले में इंसान उन्हें आग के पास गर्माहट और सुरक्षा देते थे.
यह खोज एपिपालेओलिथिक (Epipalaeolithic) काल की है. गुफा में सिर्फ कुत्ते के अवशेष ही नहीं मिले, बल्कि वहां इंसानों के रहने के भी संकेत मिले हैं. इसका मतलब है कि आज से करीब 16,000 साल पहले भी इंसान और कुत्ते एक ही 'छत' के नीचे सो रहे थे.
प्रमुख रिसर्चर्स का कहना है कि यह खोज केवल एक जानवर की नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के विकास की कहानी है. यह दिखाता है कि जीवित रहने की जंग में इंसान और जानवर ने एक-दूसरे का साथ देना बहुत पहले ही सीख लिया था. तुर्की में मिला यह 15,800 साल पुराना वफादार हमें याद दिलाता है कि सभ्यताएं बदल गईं, महाद्वीप बदल गए, लेकिन इंसान और कुत्ते का अटूट बंधन आज भी वैसा ही है.
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