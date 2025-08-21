पोलैंड में मिली दुनिया की सबसे पुरानी फिश फॉसिल, मछलियां कर चुकी थीं जमीन पर चलने की कोशिश

Fish tracks show earliest adaptations: पोलैंड में मिले जीवाश्म से पता चला कि यह इस बात का सबूत हो सकता है कि मछलियों ने जमीन पर चलने की कोशिश की थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उन चलने वाले जीवों से 1 करोड़ साल पहले का है. रीढ़ वाले जानवरों के पैरों के निशान बहुत कम मिले हैं और जो मिले हैं उनमें से ज्यादातर निशान यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से मिले है. अभी तक का मिला सबसे पुराना जीवाश्म पोलैंड के हेली क्रॉस पहाड़ों में पाया गया है. जमीन पर चलने वाले कई निशान आयरलैंड के वैलेंटिया द्वीप पर भी उसी समय मिले. जमीन पर मिले इन निशानों से यह पता चलता है कि Middle Devonian period से ही जानवर जमीन पर चल सकते हैं.

साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी एक रिसर्च

साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी एक रिसर्च में बताया गया है कि डिप्नोअन मछली के निशान बताते हैं कि कैसे धरती पर रीढ़ वाले जीव चलने के लिए अपने आपको ढाल पाए. इसके बाद जीवाश्मों और 3D स्कैन का इस्तेमाल कर के डिप्नोअन मछलियों के चलने के तरीके और उनके नाक के सहारे टिके रहने के विज्ञान को समझा गया. इस रिसर्च को वारसॉ से लगभग 190 किलोमीटर दूर होली क्रॉस पहाड़ों में की गई और उजाज़्द और कोपिएक की छोटी-छोटी बलुआ पत्थर की खदान में रिसर्च की गई. यहां पर कुछ वनस्पतियों के निशान मिले हैं जो जमीन पर होती थी और समुद्र में बह कर आ गई. उजाज़्द में लगभग 30 वर्ग मीटर और कोपिएक में लगभग 15 वर्ग मीटर की जगह पर कई दर्जन जीवाश्म सही सलामत मिले और इसके लिए वैज्ञानिकों ने बलुआ पत्थर वाली जगहों की सतह की खुदाई की और उन्हें साफ कर तस्वीरें भी लीं साथ ने 3D स्कैन भी किया. उन्होंने सिलिकॉन रबर का इस्तेमाल करके नमूने बनाएं. स्कैनिंग के लिए eviXscan Loupe+ और ZScannerTM 800h नाम के 3D स्कैनर का इस्तेमाल किया गया और BLENDER 2.6 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर के इसका विश्लेषण किया गया.

कैसे दिखते हैं निशान

ये निशान ऊपरी हिस्से से चौकोर और साइड से घुमावदार नजर आते हैं और ऊपरी होंठ में दो हिस्से हैं जो कि डिप्नोरिन्चस या फिर चिरोडिप्टेरस ऑस्ट्रेलिस जैसी मछलियों के छोटी थूथुन जैसे लगते हैं. करीब 11% निशानों में मुड़े हुए निशान मिले और इसमें से करीब 97% निशान बाईं ओर मुड़े है और इसमें से 35% निशानों से यह पता चलता है कि वो शायद बाई ओर को चलने के अधिक पसंद करते हों. इस खोज से यह पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर पानी के बाहर भी चल सकते थे और इन जानवरों में टेट्रापोड वाले भी गुण थे.