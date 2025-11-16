भारत नहीं इस देश में है दुनिया का सबसे पुराना पहाड़, वैज्ञानिकों इसे मानते हैं धरती की 'टाइम मशीन'

Science News: महाद्वीपों के आज के आकार लेने से बहुत पहले धरती की ऊपरी परत बहुत ही अशांत थी. इस हलचल से ही पुराने महाद्वीप और शुरुआती पहाड़ियां बनीं. धरती की सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के तौर पर 2 जगहें, दक्षिण अफ्रीका में बार्बरटन ग्रीनस्टोन बेल्ट और भारत में अरावली पर्वतमाला बहुत ही मशहूर है. बार्बरटन ग्रीनस्टोन बेल्ट की बात करें तो यह South Africa के म्पुलंगा प्रांत में है. इसकी उम्र लगभग 3.2 से 3.6 अरब साल मानी जाती है. इस मखोनज्वा पर्वत(Makhonjwa Mountains)भी कहते हैं.

वैज्ञानिकों का इसके बारे में क्या कहना है?

इन पहाड़ों से दुनिया की कुछ सबसे पुरानी चट्टानें बाहर निकली हैं. ये चट्टानें दिखाती हैं कि जब धरती शुरुआत ठंडी हो रही थी तब उसकी ऊपरी परत कैसे बनी थी. यह पर्वत श्रृंखला कापवाल क्रेटन का हिस्सा है जो धरती के सबसे पुराने महाद्वीपीय कोर(Continental Core)में से एक है. इसे UNESCO World Heritage Site में शामिल किया गया है. भूविज्ञानी इस बार्बरटन इलाके को प्रारंभिक पृथ्वी की खिड़की कहते हैं क्योंकि यहां से शुरुआती धरती की जानकारी मिलती है.

क्या इसका कोई सबूत है?

इन चट्टानों की परत में छोटे जीवाश्म(Microfossils)और रासायनिक अवशेष मिलते हैं. ये अवशेष दिखाते हैं कि इस धरती पर जीवन के कुछ सबसे शुरुआती रूप कैसे थे. इन खोजों से वैज्ञानिकों को समझने में मदद मिली कि, धरती की शुरुआती वायुमंडल और महासागर कैसे बने और अरबों साल पहले जीवन की शुरुआत कैसे हुई.

कितनी पुरानी है अरावली पर्वतमाला?

राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई अरावली पर्वतमाला लगभग 3.2 अरब साल पुरानी है. यह आज भी दुनिया की उन सबसे पुरानी मुड़ी हुई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो मौजूद है. यह पहाड़ियां कभी हिमालय से ऊंची थीं लेकिन समय के साथ घिसकर छोटी हो गई हैं. अब ये लुढ़कती पहाड़ियों और पथरीली चोटियों की एक श्रृंखला बन गई है जो उत्तरी भारत के बड़े हिस्से की पहचान हैं. भूवैज्ञानिक रूप से अरावली पर्वतमाला भारतीय शील्ड की हिस्सा है.

क्या है अरावली का महत्व?

अरावली पर्वतमाला तांबा, जस्ता और सीसा जैसे खनिजों से भरी हुई है. इस वजह से इसने लंबे समय से इस क्षेत्र से बसावट, व्यापार और यहां तक कि मानसून की चाल को भी प्रभावित किया है. पर्यावरण की नजर से इन पहाड़ियों के आस पास के जंगल दिल्ली और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों के लिए हरे फेफड़े(Green Lungs)की तरह काम करते हैं जो हवा को साफ रखने में मदद करते हैं.

यह पहाड़ियां क्यों खास हैं?

मखोनज्वा पर्वत और अरावली पर्वतमाला दोनों मिलकर धरती की कहानी के पहले अध्याय बताते हैं. ये अरबों साल से चली आ रही जमीन की हलचल, घिसाव और दोबारा बनने की कहानी है. ये पहाड़ियां हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन ना सिर्फ साम्राज्यों के बनने और मिटने को ही नहीं देखा है बल्कि खुद इस ग्रह को जन्म को भी देखा है.