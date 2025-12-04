Advertisement
घोड़ी और गधे का 2800 साल पुराना मेल, स्पेन में मिला सबसे पहला ‘खच्चर’; 1986 की खुदाई का राज 39 साल बाद खुला

Oldest Mule Discovered: स्पेन के रिसर्चर्स ने वेस्टर्न यूरोप का अब तक का सबसे पुराना खच्चर (mule) खोजा है. यह खोज आयरन एज के शुरुआत की है. इस फोनीशियाई व्यापारी पहली बार गधे लेकर यूरोप पहुंचे थे. यह खोज बताती है कि घोड़ों और गधों के बीच क्रॉसब्रीडिंग या कहें तो खच्चर बनाने का ज्ञान यूरोप में पहले से माना जा रहा था.

Dec 04, 2025
Oldest Mule Discovered: यह खच्चर स्पेन के Penedes में 1986 में मिले एक पुरातात्विक स्थल पर पाया गया था. वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र रेडियोकार्बन डेटिंग और जेनेटिक विश्लेषण से पता लगाया है. यह खोज यूरोप के प्राचीन व्यापार, फोनीशियाई प्रभाव और पशुपालन तकनीक को समझने में बहुत अहम साबित हो सकती है.

खोज ने बदली इतिहास की टाइमलाइन
स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के रिसर्चर्स ने वेस्टर्न यूरोप और पश्चिमी भूमध्यसागर एरिया का अब तक का सबसे पुराना खच्चर खोज निकाला है. बता दें कि यह खच्चर शुरुआती आयरन एज यानी लगभग 8वीं से 6वीं सदी ईसा पूर्व का है. यह वह समय था जब फोनीशियाई व्यापारी पहली बार गधे लेकर स्पेन और पुर्तगाल पहुंचे थे.

1986 में मिले अवशेष का अब खुला राज
यह खच्चर 1986 में स्पेन के Hort den Grimau की खुदाई के दौरान मिला था. बता दें कि जानवर की हड्डियां एक गड्ढे वाली संरचना से मिली थीं. हैराना वाली बात यह भी है कि उसी जगह पर एक महिला के आंशिक रूप से जले हुए अवशेष भी पाए गए थे. ये सभी अवशेष आज कैटालोनिया के Museum of Wine Cultures Vilafranca del Penedes में सुरक्षित रखे गए हैं.

बता दें कि रिसर्च टीम ने इस जानवर की पहचान कई एडवांस तकनीकों से की है जैसे रेडियोकार्बन डेटिंग से इसकी उम्र निर्धारित की गई है. साथ ही जेनेटिक टेस्ट से पता चला कि यह एक mule था यानी घोड़ी और गधे का मेल था. इसकी हड्डियां, शरीर की बनावट, आहार और बीमारी से संबंधी स्थितियों का भी अध्ययन किया गया. जानकारी के लिए बताते चलें कि स्टेबल आइसोटोप तकनीक से यह भी पता लगाया गया कि इसे पालतू पशु की तरह खिलाया-पिलाया जाता था. 

खच्चरों की अहमियत और यह खोज क्यों बड़ी है?
खच्चर एक मजबूत और काफी टिकाऊ जानवर होता है. यह लंबी दूरी तक सामान ढोने के लिए बेहद सटीक जानवर है. यह घोड़े से ज्यादा सहनशील और गधे से ज्यादा तेज होता है. यही कारण है कि प्राचीन समय में यह व्यापार और यात्रा का महत्वपूर्ण साधन था.

रिसर्च से यह पता चलता है कि खच्चर संभवत स्थानीय घोड़ी और फोनीशियाई गधे की संतान था. जिसे सामान को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. इसे खास चारे पर पाला गया था. हालांकि यह भी संभव है कि यह खच्चर इबेरिया के बाहर कहीं पैदा हुआ हो. बाद में यहां लाया गया हो. 

