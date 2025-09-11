Black Hole: न तारे, न आकाशगंगा, ब्रह्मांड में अकेला घूम रहा ये ब्लैक होल, एक बार में 50 मिलियन सूरज निगलने की शक्ति, साइंटिस्ट के पेट का दर्द बनी ये चीज
Oldest Black Hole: ब्रह्मांड में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है. एस्ट्रोनॉट्स को इसके बनने के समय का ठीक अंदाजा है, लेकिन एक बात परेशान कर रही है. इसका जन्म कैसे हुआ? 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:22 AM IST
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसा ब्लैक होल खोजा है. इसे अब तक का सबसे पुराना ब्लैक होल माना जा रहा है. इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट को ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला था. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्लैक होल बिग बैंग के सिर्फ एक सेकंड बाद बना था. उस समय जब न तारे थे, न आकाशगंगाएं, और न ही कोई विस्फोट.

जबकि साइंटिस्ट के पास मौजूद इंफोर्मेशन के मुताबिक अधिकतर ब्लैक होल तारे के मरने के बाद बनते हैं. लेकिन JWST द्वारा खोजा गया यह ब्लैक होल उस समय अस्तित्व में आया जब ब्रह्मांड अपनी शुरुआती अवस्था में था. वैज्ञानिकों ने इसे "लगभग नग्न" (nearly naked) कहा है, क्योंकि इसके आसपास कोई भी गैलेक्सी मौजूद नहीं है. 

इसे भी पढ़ें- ईरान ने माउंटेन में क्यों बनाया अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स? जियोलॉजिस्ट ने उठाया रहस्य से पर्दा

लोनली ब्लैक होल

यह खोज अब तक के प्रिमॉर्डियल ब्लैक होल के सिद्धांत को मजबूत आधार देती है, जो अब तक केवल वैज्ञानिक कल्पनाओं और रिसर्च पेपर्स तक ही सीमित थे. ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉस्मोलॉजिस्ट रॉबर्टो माईओलिनो ने कहा, "यह ब्लैक होल बिल्कुल अकेला है. इसके आस-पास न तो कोई तारा है, न ही कोई भारी तत्व. केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसे शुरुआती तत्व ही मौजूद हैं."

'लिटिल रेड डॉट' QSO1 क्या है?

JWST ने इस ब्लैक होल को 'QSO1' नामक एक छोटे लाल बिंदु के रूप में देखा था. शुरुआत में एस्ट्रोलॉजर्स को लगा कि ये बिंदु बेहद घनी और चमकीली आकाशगंगाएं हैं. लेकिन हालिया स्टडी में दावा किया गया है कि यह कोई गैलेक्सी नहीं, बल्कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो अकेले मौजूद है.

5 करोड़ सूरजों के बराबर है इसका भार 

स्टडी के अनुसार, इस ब्लैक होल का भार लगभग 50 मिलियन (5 करोड़) सूरजों के बराबर है. इसके चारों ओर की वस्तुएं भी इसकी तुलना में केवल आधे भार की हैं. यह आंकड़ा हमारे स्थानीय ब्रह्मांड की तुलना में बिल्कुल उल्टा है, जहां आमतौर पर गैलेक्सी ब्लैक होल से हजारों गुना भारी होती हैं.

ग्रेविटेशनल लेंसिंग से हुई पहचान

वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल की खोज के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया. इसमें किसी पास के भारी पिंड की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग दूर स्थित वस्तु को बड़ा और स्पष्ट दिखाने के लिए किया जाता है. इसी से वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहे पदार्थ की गति मापी और उसका भार अनुमानित किया.

इसे भी पढ़ें- 214 बाद आ रहा ये.... करेगा मौत का तांडव, 80,000 से ज्यादा लोगों की जान दांव पर, एक बार में हजारों करोड़ों का होगा नुकसान

न कोई तारा, न भारी तत्व

माईओलिनो के अनुसार, इस क्षेत्र में कोई भारी तत्व नहीं पाए गए, जिससे साबित होता है कि अब तक वहां कोई तारा नहीं फूटा. क्योंकि भारी तत्व सिर्फ तारों की मृत्यु के बाद बनते हैं. यानी यह ब्लैक होल एक तारों से रहित, वीरान इलाके में स्थित है, अकेला और किसी गैलेक्सी के बिना.

oldest supermassive black hole

