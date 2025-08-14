वैज्ञानिकों ने खोजा ब्रह्मांड का नया रंग Olo, इतना गहरा रंग कि आंखें देख ही नहीं पाती!

ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी आंखें वो कुछ चीजें देख ही नहीं पाती हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में है. हमें इस दुनिया में बहुत से रंग दिखाई देते हैं वहीं बहुत से रंग ऐसे भी हैं जिसे हमारी आंखें सही से नहीं देख पाती हैं. ऐसे में अगर कोई नया रंग हमारी आंखों के सामने आ जाए और हमने उसे कभी नहीं देखा हो तो ये तो हमें किसी सपने जैसे ही लगेगा ना, लेकिन यह हकीकत में घटित हुआ था.

वैज्ञानिकों ने कैसे दिखाया नया रंग?

वैज्ञानिकों ने ऐसे रंग को देख लिया जिसे प्राकृतिक तरीके और ऐसे खुली आंखों से देख पाना संभव ही नहीं है ऐसा कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने आंखों को हैक कर के ऐसा रंग दिखा दिया जिसे ऐसे आसानी से देखना संभव ही नहीं था. आपको बता दें कि इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के रिसर्चर्स ने किया है इसको करने के लिए उन्होंने एक तरीका विकसित किया जिससे इंसान के रेटीना के हर एक लाइट सेंसिग सेल पर कंट्रोल हो जाए.

है क्या Olo?

Olo एक 'नया' रंग है जो ब्लू-ग्रीन का शेड है और इसे पांच लोगों ने एक वैज्ञानिक प्रयोग में देखा था. यह रंग बहुत ज्यादा गाढ़ा था इतना गाढ़ा जितना आपकी आंखें बर्दाश्त कर सकें, इस रंग का नाम साइंटफिट कोडिंग से दिया गया और इसका कोडिंग नाम 0,1,0, है.

Olo कैसा दिखता है?

इसे ऐसे सिर्फ शब्दों में बता पाना आसान नहीं है. वैज्ञानिकों के अनुसार समझे तो Olo को देखकर ऐसा लगता है कि ग्रीन रंग की लेजर लाइट के सैचुरेशन को हजार गुना कर दिया गया हो, इस रंग को देखने वाले लोगों ने ये कहा कि इसके आगे लेजर लाइट भी फीकी पड़ जाएगी, कई लोगों को मानना है कि इस रंग को वर्चुअल इमेजिनेशन के बाहर का बोलना चाहिए.