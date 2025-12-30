Mars पर फटेगा 600km चौड़ाई वाला ज्वालामुखी...? पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से तीन गुना अधिक है इसकी ऊंचाई; वैज्ञानिक ने दी...

Advertisement
Olympus Mons: ओलिंपस मॉन्स, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, अपने विशाल आकार और अरबों साल पुराने लावा प्रवाह के कारण अनोखा माना जाता है. इसकी सतह और गड्ढे मंगल की भूविज्ञान और ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं को समझने में जरूरी जानकारी देने का काम करते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:15 AM IST
Olympus Mons: मंगल ग्रह के विषुवतीय पठार के पश्चिमी किनारे पर एक विशाल पर्वत है, जिसे ओलिंपस मॉन्स कहा जाता है. यह केवल मंगल ग्रह पर ही नहीं, बल्कि पूरे सौर मंडल में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माना जाता है. इसकी ऊंचाई लगभग 26 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से तीन गुना अधिक है. इसका आधार 600 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है, जो पोलैंड से बड़ा क्षेत्र कवर करता है.

लाखों वर्षों से फैल रहा है लावा
ओलिंपस मॉन्स की इतनी ऊंचाई और आकार का कारण मंगल की स्थिर परत है. पृथ्वी पर ज्वालामुखियों को प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण अलग-अलग जगहों पर बनना पड़ता है, लेकिन मंगल की परत स्थिर है. इसलिए यह ज्वालामुखी एक ही स्थान पर बना और लाखों वर्षों तक लावा बहकर ऊपर और बाहर फैलता रहा है. इसका ढलान बहुत हल्का है, लगभग 5 प्रतिशत, जिससे इसकी विशालता का अंदाज आसानी से नहीं लगता है.

मैग्मा के खाली होने से बने हैं  6 गड्ढे
इस ज्वालामुखी की सतह पर चिकनी लावा की जमीन, नालियां और छोटे पठार बने हुए हैं. आधार के पास छह बड़े गड्ढे हैं, जो मैग्मा के खाली होने से ढहकर बने हैं. मंगल की कम वायुमंडलीय दबाव और शुष्क मौसम के कारण इन सतही विशेषताओं का संरक्षण बहुत अच्छा है. हाल ही में शोध में बर्फ और संभावित शैल ग्लेशियर्स के संकेत भी मिले हैं, जो इस पर्वत के ऊपरी हिस्सों में मौजूद पानी-बर्फ को दर्शाते हैं.

ओलिंपस मॉन्स का ज्वालामुखीय इतिहास अरबों वर्षों पुराना है. इसके लावा प्रवाह की उम्र और बनावट में अलगपन है. यहां का बेसाल्टिक लावा लौह और मैग्नीशियम में समृद्ध है, जिससे यह विशाल आकार का ज्वालामुखी बना है. इसका लंबा जीवनकाल और धीरे-धीरे बहता लावा इसे पृथ्वी के ज्वालामुखियों से अलग बनाने का काम करता है. 

हालांकि कोई रोवर या लैंडर अभी तक इसकी चोटी तक नहीं पहुंचा है, फिर भी वैज्ञानिकों और छात्रों में इसकी खोज को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. मंगल की ऊंचाई और पतली वायुमंडलीय स्थिति इसे चुनौतीपूर्ण बनाती है, लेकिन इसके अध्ययन से मंगल ग्रह की भूविज्ञान और ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है. भविष्य में मानव मिशन और वर्चुअल अनुभवों के जरिए इसे और समझने के प्रयास जारी हैं.
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

olympus mons

