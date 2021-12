Omicron variant of coronavirus: क्या चूहों से आया कोरोना का खतरनाक ओमिक्रॉन वैरिएंट? सामने आई ये थ्योरी

नई दिल्ली: Omicron वैरिएंट की उत्पत्ति को लेकर एक थ्योरी सामने आई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खतरनाक वैरिएंट Nonhuman Animal Species से आया है और हो सकता है कि ये रोडेंट (Rodent) यानी चूहों से आया हो.

STAT की रिपोर्ट के मुताबिक, ओमिक्रॉन (Omicron) की उत्पत्ति तब हुई होगी जब किसी चूहे को पिछले साल के मध्य में कोरोना का संक्रमण हुआ होगा. हो सकता है कि कई जीवों में म्यूटेशन करने के बाद कोरोना वायरस के इस नए वैरिएंट ने इंसानों को संक्रमित किया होगा. इसे Reverse Zoonosis कहते हैं.

स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (Scripps Research Institute) के इम्यूनोलॉजिस्ट क्रिस्टियन एंडरसन के मुताबिक, ओमिक्रॉन वैरिएंट कई वैरिएंट्स के म्यूटेशन के बाद बना है. इसमें खुद 30 से ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं. संभव है कि यह रिवर्स जूनोसिस की प्रक्रिया से होकर गुजरा हो. कुछ अन्य थ्योरीज के मुताबिक, कोरोना वायरस ने किसी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले इंसान में म्यूटेट​ किया जिसके बाद ये ओमिक्रॉन के रूप में सामने आया है.

ओमिक्रॉन वैरिएंट में 32 म्यूटेशन सिर्फ उसकी बाहरी कंटीली परत पर बताए जा रहे हैं. Tulane Medical School में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर रॉबर्ट गैरी के मुताबिक, ओमिक्रॉन में 32 में से 7 ऐसे म्यूटेशन है जो चूहों को संक्रमित कर सकते हैं. कोरोना वायरस के पहले वैरिएंट अल्फा (Alpha) में कुल सात म्यूटेशन ही हुए थे. ओमिक्रॉन वैरिएंट में चूहों को संक्रमित करने वाले जीन हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, जितना म्यूटेशन इस वैरिएंट में देखने को मिला है, उतना म्यूटेशन कोरोना वायरस के किसी अन्य वैरिएंट में अब तक नहीं देखा गया.

Omicron variant may have evolved in rats, one theory says https://t.co/7EEs9KR2yz

— Live Science (@LiveScience) December 2, 2021