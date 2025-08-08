Y2K के बाद एक और 'टाइम बम', जानें 2038 में हम कैसे चले जाएंगे 137 साल पीछे, अगर ऐसा...
Hindi Newsविज्ञान

Science News in Hindi: 19 जनवरी 2038 को ठीक 3 बजकर 14 मिनट पर पुराने कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर सकते हैं. ये एक पुराने टाइम सिस्टम की वजह से होगा. वैज्ञानिक इस समस्या को ठीक करने में लगे हुए हैं और उन्हें इसका हल भी मिल गया है. लेकिन अभी भी वैज्ञानिक और बेहतर ऑप्शन की तलाश में हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 08, 2025, 01:33 PM IST
What is Y2K: इंसानों के सामने बहुत बड़ी कम्प्यूटर समस्या आने वाली है जिसे Y2K से बी बड़ा खतरा माना जा रहा है. इसका 2038 में होने का अनुमान है. वैज्ञानिकों के पास इसे सॉल्व करने के लिए 13 साल का समय है इसलिए इसपर ज्यादा बात नहीं हो रही है. यह समस्या Y2K से भी ज्यादा जटिल है. 19 जनवरी 2038 को दुनिया भर के तमाम Computer System सही समय नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कुछ डिवाइस समय की गिनती करने के लिए खास तरीके का इस्तेमाल होता है. 

क्या है 2038 की समस्या?
ये सारे सिस्टम समय को काउंट करने के लिए 32-bit signed integer का इस्तेमाल करते हैं जो 1 जनवरी 1970 से अब तक के सेकंडों की संख्या को गिनता है. ये अधिकतम 2,147,483,647 तक के सेकंड ही गिन सकता है. जैसे ही इसमें एक डिजिट और जुड़ेगी तो ये संख्या निगेटिव हो जाएगी जिसे समझना Computer के लिए मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा समय सही है. 

कितना पीछे हो जाएगा समय?
19 जनवरी 2038 को 03:14:07 UTC के एक सेकंड बाद कुछ कम्प्यूटर्स में गड़बड़ी शुरु हो जाएगी और वो 2038 को 1901 समझने लगेंगे. इससे डाटा खराब हो जाएगा और सिस्टम क्रैश कर जाएंगे. इसके अलावा कई प्रोग्राम काम करना बंद कर देंगे जो Unique Timing System का इस्तेमाल करते हैं. 

वैज्ञानिकों को कब पता लगा?
वैज्ञानिकों को साल 2038 की समस्या के बारे में 2006 से ही पता है लेकिन अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है. इसे हल करने के लिए 32-बिट वाले टाइमिंग सिस्टम को 64-बिट में बदलने का सुझाव दिया गया है. कुछ सिस्टम्स ने ये बदलाव कर दिए हैं लेकिन कई पुराने सिस्टम को अभी भी बदलने की जरूरत है. पॉल बड्ड कंसल्टिंग के CEO पॉल बड्ड ने कहा, 64 बिट सिस्टम में भविष्य में समय को स्टोर करने के लिए बहुत जगह है. 

1999 में भी आई थी ये समस्या
1999 से ज्यादातर कंप्यूटर साल को दिखाने के लिए सिर्फ 2 अंकों का ही इस्तेमाल करते थे जैसे 1998 को सिर्फ 98 लिखते थे. वैज्ञानिकों को डर था कि साल 2000 के आने पर कंप्यूटर इसे 1900 ना दिखाने लगे. अगर ऐसा होता तो सरकारी सेवाओं, परिवहन, बिजली और अस्पतालों जैसी जगहों पर कई समस्याएं आ सकती थीं.

;