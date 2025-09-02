Norway Green Flesh: दुनिया का इकलौता देश जहां दिखता है 'हरा' सूरज, साइंटिस्ट ने बताया चौंकाने वाला कारण

Kis Desh Main Dikhta Hai Hara Suraj: यदि आपसे पूछा जाए कि सूरज का रंग क्या होता है, तो लगभग आप में से सभी लोग ही इसे लाल, नारंगी या पीला बताएंगे. यहां तक कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, भगवान हनुमान ने भी सूर्य को लाल सेब समझकर खाया था. हालांकि सूरज के रंग को लेकर आपकी जानकारी बिल्कुल भी गलत नहीं है. लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा जरूर है, जहां सूरज एक अलग रंग में दिखाई देता है. ये अद्भुत नजारा क्यों और कहां दिखता है, चलिए जानते हैं-

यहां उगता है हरा सूरज

यूरोप का एक देश नॉर्वे अपनी रहस्यमय नेचर के लिए दुनिया भर में फेमस है. यहां वाइट माउंटेन्स, नॉर्थन लाइट से लेकर सूरज का रंग भी सबको चौंकाता है. जी, हां नॉर्वे ही वो इकलौता देश है, जहां सूरज का रंग लाल, नारंगी या पीला नहीं बल्कि हरा दिखाई देता है. साइंस की भाषा में कुदरत के इस करिश्मे को ग्रीन फ्लैश कहा जाता है.

2-3 सेकेंड के लिए सूरज बदलता है रंग

ग्रीन फ्लैश केवल 2 से 3 सेकंड के लिए नजर आता है. साइंटिस्ट्स का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की किरणें कई रंगों से मिलकर बनती है. ऐसे में जब सूरज क्षितिज पर होता है, तो इससे रोशनी में हरा और नीला रंग ज्यादा साफ झलकता है.

कब नजर आता है ग्रीन फ्लैश

सूरज का हरा रंग दिन भर नजर नहीं आता है. इसे देखने के लिए आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना होगा. यह अद्भुत नजारा समुद्र के किनारे या ऊंचाई से साफ वातावरण वाली जगहों पर देखा जा सकता है. इसके अलावा हरा सूरज देखने के लिए आपको सोलर ग्लासेज का इस्तेमाल करना होगा. क्योंकि यह नजारा कुछ समय के लिए ही आसमान में दिखता है, इसलिए सूरज को एक टक देखते रहना भी जरूरी है.

