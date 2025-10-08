धरती के नीचे छिपा है 10 लाख टन गोल्ड! जानें धरती पर कैसे आया इतना सारा सोना

How Gold Reached Earth: सोना महज कोई चमकीला धातु नहीं है बल्कि यह इंसान की सबसे पुरानी इच्छाओं में से एक है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सोना धरती पर कैसे आया? वैज्ञानिकों का मानना है कि सोना धरती पर नहीं बना, बल्कि अरबों साल पहले अंतरिक्ष में तारों के टकराने और सुपरनोवा से पैदा हुआ था. साफ शब्दों में कहें तो आपके गले में चमकने वाली सोने चेन कभी किसी तारे का हिस्सा रही होगी.

धरती तक कैसे पहुंचा सोना?

वैज्ञानिकों का मानना है कि, जब धरती बन रही थी तब सोना और लोहा जैसे भारी तत्व ग्रैविटी की वजह से नीचे धरती के केंद्र में चले गए. लेकिन, अगर ऐसा ही रहता तो हमें जमीन की सतह पर सोना नहीं मिलता. लेकिन तकरीबन 4 अरब साल पहले धरती पर उल्कापिंडों की भारी बौछार हुई. इससे धरती के अंदर हलचल हुई और कुछ सोना धरती की ऊपरी परतों तक पहुंच गया.

धरती पर कहां है सोना?

कुछ सोना चट्टान के अयस्कों(Ore)में मिलता है. यह या तो छोटे कणों के रूप में एकदम शुद्ध रूप से या फिर चांदी के साथ मिलकर एक प्राकृतिक मिश्रण(Electrum)के रूप में मिल सकता है. कटाव(Erosion), समय के साथ जब चट्टानें टूटती हैं तो यह सोना बाकी खनिजों से अलग हो जाता है. क्योंकि सोना भारी होता है इसलिय यह बहकर नदियों के तल, रेत वाले इलाकों में इकट्ठा हो जाता है.

क्या भूकंप से भी सोना बनता है?

जब जमीन के अंदर कोई फॉल्ट लाइन अचानक खिसकती है तो खनिजों से भरा हुआ गर्म पानी तेजी से ऊपर आता है और भाप बनकर उड़ जाता है. इस तेज प्रक्रिया के दौरान पानी में घुले हुए कार्टज और सोने की परतें चट्टानों पर जम जाती हैं. यहीं प्रक्रिया ज्वालामुखियों में भी होती है जिससे नई चट्टानों में सोना जमा होता जाता है.

इंसानों ने कब समझी इसकी कीमत?

वैज्ञानिकों का कहना है कि सोने का इस्तेमाल 6,000 साल पहले से हो रहा है. मिस्र की पुरानी सभ्यता ने इसे सबसे पहले गहनों और धार्मिक प्रतीकों में इस्तेमाल किया. भारत में सोने का इतिहास बहुत पुराना है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी सोने के गहनों का इस्तेमाल करते थे.

दुनिया में इस समय कितना सोना है?

धरती से हमने जितना सोना निकाला है वह धरती के कुल वजन का छोटा सा हिस्सा है. 2016 के अनुमान के मुताबिक, इंसान ने सभ्यता की शुरूआत से अब तक लगभग 2,44,000 टन सोना निकाला है. धरती की ऊपरी परत क्रस्ट में सोने की मात्रा बहुत अधिक है. वैज्ञानिकों का अमुमान है कि ऊपरी एक किमी की सतह में लगभग 10 लाख टन तक सोना मौजूद है.