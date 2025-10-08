Advertisement
trendingNow12952427
Hindi Newsविज्ञान

धरती के नीचे छिपा है 10 लाख टन गोल्ड! जानें धरती पर कैसे आया इतना सारा सोना

Origins of Gold: वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले जब बहुत बड़े-बड़े तारों में धमाका हुआ तभी सोना बना. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह धरती तक कैसे पहुंचा. नहीं, तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती के नीचे छिपा है 10 लाख टन गोल्ड! जानें धरती पर कैसे आया इतना सारा सोना

How Gold Reached Earth: सोना महज कोई चमकीला धातु नहीं है बल्कि यह इंसान की सबसे पुरानी इच्छाओं में से एक है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सोना धरती पर कैसे आया? वैज्ञानिकों का मानना है कि सोना धरती पर नहीं बना, बल्कि अरबों साल पहले अंतरिक्ष में तारों के टकराने और सुपरनोवा से पैदा हुआ था. साफ शब्दों में कहें तो आपके गले में चमकने वाली सोने चेन कभी किसी तारे का हिस्सा रही होगी. 

धरती तक कैसे पहुंचा सोना?
वैज्ञानिकों का मानना है कि, जब धरती बन रही थी तब सोना और लोहा जैसे भारी तत्व ग्रैविटी की वजह से नीचे धरती के केंद्र में चले गए. लेकिन, अगर ऐसा ही रहता तो हमें जमीन की सतह पर सोना नहीं मिलता. लेकिन तकरीबन 4 अरब साल पहले धरती पर उल्कापिंडों की भारी बौछार हुई. इससे धरती के अंदर हलचल हुई और कुछ सोना धरती की ऊपरी परतों तक पहुंच गया.

यह भी पढ़ें: महज 1% घट या बढ़ जाए धरती की 'ग्रैविटी' तो होंगे भयानक नतीजे, जानकर रूह ना कांप जाए तो कहना

Add Zee News as a Preferred Source

धरती पर कहां है सोना?
कुछ सोना चट्टान के अयस्कों(Ore)में मिलता है. यह या तो छोटे कणों के रूप में एकदम शुद्ध रूप से या फिर चांदी के साथ मिलकर एक प्राकृतिक मिश्रण(Electrum)के रूप में मिल सकता है. कटाव(Erosion), समय के साथ जब चट्टानें टूटती हैं तो यह सोना बाकी खनिजों से अलग हो जाता है. क्योंकि सोना भारी होता है इसलिय यह बहकर नदियों के तल, रेत वाले इलाकों में इकट्ठा हो जाता है.

क्या भूकंप से भी सोना बनता है?
जब जमीन के अंदर कोई फॉल्ट लाइन अचानक खिसकती है तो खनिजों से भरा हुआ गर्म पानी तेजी से ऊपर आता है और भाप बनकर उड़ जाता है. इस तेज प्रक्रिया के दौरान पानी में घुले हुए कार्टज और सोने की परतें चट्टानों पर जम जाती हैं. यहीं प्रक्रिया ज्वालामुखियों में भी होती है जिससे नई चट्टानों में सोना जमा होता जाता है.

यह भी पढ़ें: चीन में मिला असली 'ड्रैगन' का कंकाल, 24 करोड़ साल पुराने जीवाश्म को देख वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

इंसानों ने कब समझी इसकी कीमत?
वैज्ञानिकों का कहना है कि सोने का इस्तेमाल 6,000 साल पहले से हो रहा है. मिस्र की पुरानी सभ्यता ने इसे सबसे पहले गहनों और धार्मिक प्रतीकों में इस्तेमाल किया. भारत में सोने का इतिहास बहुत पुराना है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी सोने के गहनों का इस्तेमाल करते थे.

दुनिया में इस समय कितना सोना है?
धरती से हमने जितना सोना निकाला है वह धरती के कुल वजन का छोटा सा हिस्सा है. 2016 के अनुमान के मुताबिक, इंसान ने सभ्यता की शुरूआत से अब तक लगभग 2,44,000 टन सोना निकाला है. धरती की ऊपरी परत क्रस्ट में सोने की मात्रा बहुत अधिक है. वैज्ञानिकों का अमुमान है कि ऊपरी एक किमी की सतह में लगभग 10 लाख टन तक सोना मौजूद है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Origin of Gold

Trending news

पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका