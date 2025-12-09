Advertisement
अचानक आंखों के सामने क्यों छा जाता है अंधेरा? कैसे हो सकता है आपके लिए खतरनाक, जानें इसके वैज्ञानिक कारण

Orthostatic hypotension: कभी-कभी हम चलते-फिरते या अचानक उठते समय महसूस करते हैं कि हमारे सामने सब कुछ धुंधला या फिर अंधेरा छाने लगता है. यह अनुभव जितना डरावना होता है, उतना ही चौंकाने वाला भी होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा अचानक होता है कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:34 AM IST
orthostatic hypotension
Orthostatic hypotension: आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. सबसे सामान्य और अक्सर होने वाले कारणों में से एक है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं और अचानक खड़े होते हैं, तो शरीर में रक्त का दबाव तुरंत सामान्य स्तर पर नहीं पहुंच पाता है. ऐसे में खून जब मस्तिष्क तक कम पहुंचता है, तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है फिर सिर घूमने लगता है और कभी-कभी चक्कर आने लगते हैं.

बता दें कि अगर यह ज्यादा देर तक रहता है, तो कुछ समय के लिए बेहोशी भी हो सकती है. यह स्थिति अक्सर स्वस्थ लोगों में भी देखने को मिल जाती है. खासकर गर्मियों के समय में लंबी दौड़ के बाद या अगर आप लंबे समय तक पानी नहीं पीते है तब भी आपको ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है. इसे रोकने का आसान तरीका है कि खड़े होने से पहले धीरे-धीरे शरीर को तानें और गहरी सांस लें.

इसके अलावा आंखों के सामने अंधेरा छा जाने का एक कारण माइग्रेन भी हो सकता है. माइग्रेन का असर केवल सिरदर्द तक सीमित नहीं रहता है. कई लोग माइग्रेन शुरू होने से पहले आंखों के सामने चमकती हुई लकीरें, फ्लैश या अस्थायी अंधेरा महसूस करते हैं. ऐसे में तो यह आमतौर पर कुछ ही मिनटों के लिए रहता है और फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाता है.

कुछ मामलों में यह संकेत किसी गंभीर समस्या का भी हो सकता है. ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक (मिनी-स्ट्रोक) दिमाग तक खून के प्रवाह को अस्थायी रूप से रोक देता है. इसके दौरान शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोरी, सुन्नपन या बोलने में कठिनाई भी महसूस हो सकती है. समय पर इलाज न मिलने पर यह दिक्कत बड़ी भी हो सकती है. 

दूसरी गंभीर स्थिति रेटिनल डिटैचमेंट है. इसमें आंख की रेटिना अपनी जगह से हिलने लगती है. अचानक आंखों के सामने फ्लोटर्स, चमकदार रोशनी या किसी एक साइड पर पर्दा गिरने जैसा अनुभव हो सकता है. यह एक इमरजेंसी स्थिति है क्योंकि अगर समय पर इलाज न किया जाए तो आपके आंखों की रोशनी परमानेंट तरीके से जा सकती है.

यह भी पढ़ें: Swift Telescope को बचाने के लिए मिशन लॉन्च करेगा NASA, प्राइवेट कंपनी से मांगी मदद

 

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

