प्रिंसटन विश्वविद्यालय के छात्र ने दिखाया कमाल... सूर्य से लगभग 4 अरब मील की दूरी पर मिली अजीब संरचना; पता चल जाएगा पुराने ग्रहों की स्पीड

Kuiper Belt: खगोलविदों ने सौरमंडल के सबसे दूर स्थित क्षेत्र, क्यूपर बेल्ट में एक नई छोटी वस्तुओं का समूह खोजा है. यह समूह सूर्य से लगभग 4 अरब मील की दूरी पर स्थित है. इस खोज का नेतृत्व प्रिंसटन विश्वविद्यालय के डॉक्टोरल छात्र अमीर सिराज ने किया है. उनके अध्ययन का उद्देश्य बाहरी सौरमंडल में ग्रहों की पुरानी चाल और उनके प्रभाव का पता लगाना है.

कर्नल और KBOs

क्यूपर बेल्ट में पाए जाने वाले ये छोटे बर्फीले बॉडीज KBOs कहलाते हैं. इस समूह में एक केंद्रीय कर्नल पाया गया है, जिसकी कक्षाएं बहुत व्यवस्थित और गोलाकार हैं. 2011 में पहले से ज्ञात कर्नल की पहचान हुई थी, लेकिन यह नया इनर कर्नल इसके बिल्कुल पास है. इस समूह की विशेषता यह है कि ये कक्षाएं अन्य ग्रहों द्वारा प्रभावित हुए बिना शांति से अपने पथ पर रहती हैं.

ठंडे क्लासिकल वस्तुएं और अध्ययन

इन नई वस्तुओं को खगोलविद ठंडे क्लासिकल KBOs मानते हैं, जो सौरमंडल के अन्य हिस्सों की तरह नहीं बिखरे हैं. इनकी कक्षाएं और रासायनिक संरचना सौरमंडल के प्रारंभिक समय की जानकारी देती हैं. यह समूह दिखाता है कि नेप्च्यून के बाहर की वस्तुएं अपने प्रारंभिक पथ पर बनी रह सकती हैं, और सौरमंडल के विकास की कहानी को समझने में मदद करती हैं.

नेप्च्यून की चाल का असर

अनुसंधान बताते हैं कि नेप्च्यून की धीमी गति और गुरुत्वाकर्षण ने इन वस्तुओं को अपने विशिष्ट स्थान पर रखा है. इनके कक्षीय पैटर्न यह संकेत देते हैं कि यह समूह नेप्च्यून के प्रभाव से प्रभावित हुआ, न कि केवल वहां जन्मा है.

भविष्य की खोज और महत्व

खगोलविदों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वे और भी KBOs की खोज करेंगे. इससे पता चलेगा कि इन वस्तुओं के समूह अलग हैं या पहले से ज्ञात कर्नल का हिस्सा हैं. प्रत्येक नई खोज से हमारे सौरमंडल के बाहरी हिस्सों और ग्रहों के पुराने प्रभावों को समझना आसान होगा. यह अध्ययन यह भी दिखाता है कि डेटा और क्लस्टरिंग तकनीक का उपयोग करके हम सौरमंडल की गहरी और पुरानी कहानियों को जान सकते हैं.

