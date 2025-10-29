Advertisement
पाकिस्तान में हलचल! आसमान में दिखी अजीब-डरावनी रोशनी, लोगों का लगा मिसाइल अटैक लेकिन निकला कुछ और

Mysterious Glow in Pakistan: पाकिस्तान के लोगों और सुबह जल्दी जागने वालों ने एक अद्भुत नजारे के बारे में बताया जिसमें आसमान में अजीब और शानदार रंग चमक रहे थे. पड़ोसी मुल्क के लोग इसे देखकर दंग रह गए. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:43 PM IST
पाकिस्तान में हलचल! आसमान में दिखी अजीब-डरावनी रोशनी, लोगों का लगा मिसाइल अटैक लेकिन निकला कुछ और

Science News: एक दुर्लभ और हैरान कर देने वाली घटना ने पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. जब क्वेटा के आसमान में एक रहस्यमयी रंगीन चमक दिखाई दी. पहले लोगों ने सोचा कि यह कोई मिसाइल लॉन्च या इंसानों की कोई और गतिविधि है लेकिन यह अनुमान गलत निकला. यह नजारा दरअसल एक दुर्लभ वैज्ञानिक घटना का परिणाम था. ये सूर्योदय से ठीक पहले क्वेटा शहर के पास की पूर्वी पहाड़ी श्रृंखला कोह-ए-मुर्दार के ऊपर बने लेंटिकुलर बादल(Lenticular Clouds)थे.

क्या होते हैं लेंटिकुलर बादल?
लेंस की तरह दिखने वाला यह बादल सुबह होते ही गायब होने से पहले लगभग 20 मिनट तक आसमान में रुका रहा. लेंटिकुलर बादल नाम लैटिन शब्द 'लेंटिक्युलरिस' से आया है जिसका मतलब है लेंस के आकार का. अपने चिकने एक जैसे आकार के कारण इन्हें अक्सर UFO समझ लिया जाता है. आइए जानते हैं कि ये बादल कैसे बनते हैं.

यह भी पढ़ें: अमेरिका कुछ तो छिपा रहा है...समुद्र के अंदर दिखे 9000 चमकते UFO, सेना ने जारी किया अलर्ट

कैसे बनते हैं ये बादल?
ये स्थिर बादल तब बनते हैं जब स्थिर और नम हवा किसी पहाड़ या पहाड़ी के ऊपर से बहती है जिससे बड़ी शांत लहरें बनती हैं. जैसे ही हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है उसमें मौजूद नमी जम जाती है. इससे एक अनोखा तश्तरी या प्लेटों के ढेर जैसा बादल बनता है. यह अनोखा आकार हवा के पैटर्न और पहाड़ की छाया में बार-बार होने वाली नमी के जमने और उड़ने की प्रक्रिया से बनता है.

इन्हें ज्यादातर कहां देखा जाता है?
आमतौर पर ये बादल पहाड़ी श्रृंखलाओं के पास देखे जाते हैं जहां तेज हवाएं और जमीन की ऊंचाई-नीचाई का असर होता है. क्वेटा के ऊपर जो दृश्य देखा गया वह इसका एकदम सही उदाहरण था. कोह-ए-मुर्दार पहाड़ी श्रृंखला हवा के रास्ते में एकदम सही रुकावट का काम कर रही थी. कुछ खास परिस्थितियों में लेंटिकुलर बादल इंद्रधनुष जैसी चमक पैदा कर सकते हैं. यह एक चमकीला बहुरंगी प्रभाव होता है. यह तब दिखता है जब सूरज की किरणें बादलों के किनारों से कम कोण पर टकराती हैं.

यह भी पढ़ें: हिंद महासागर में खामोशी तोड़ेगा ISRO का 'महाबली' CMS-03, बनेगा Indian NAVY के लिए गेमचेंजर

क्या ये पाकिस्तान में अक्सर दिखते हैं?
पाकिस्तान में इस तरह के नजारे बहुत ही कम दिखते हैं. लेकिन, ये बादलों की अद्भुत सुंदरता और मौसम, भूगोल और रोशनी के बीच के जटिल संबंध को याद दिलाते हैं. क्वेटा के ऊपर की यह थोड़ी देर की सुंदरता कई लोगों को मोहित कर गई तो कुछ लोगों को डरा गई. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के नजारे कम समय के लिए होते हैं लेकिन ये हमें प्रकृति के वायुमंडलीय रहस्यों को देखने और उनकी सरहाना करने की जरूरत बताते हैं. 

