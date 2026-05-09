रातोंरात शख्स बना करोड़पति! जंगल में पेड़ के नीचे दबा मिला 1500 साल पुराना सोने का खजाना, देख वैज्ञानिक हैरान

नॉर्वे में एक आम मॉर्निंग वॉक उस वक्त इतिहास की बड़ी खोज में बदल गई, जब एक व्यक्ति को गिरे हुए पेड़ के नीचे 1500 साल पुरानी सोने से सजी तलवार की म्यान का हिस्सा मिला. यह दुर्लभ वस्तु इतनी खास मानी जा रही है कि शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे किसी शक्तिशाली योद्धा ने जानबूझकर देवताओं को चढ़ावे के रूप में जमीन में दबाया था. यह खोज दक्षिण-पश्चिम नॉर्वे में हुई और अब इसे छठी शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में से एक माना जा रहा है.

मॉर्निंग वॉक में मिली चमकती चीज

यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावेंजर के मुताबिक, यह खोज एक स्थानीय व्यक्ति ने की, जो सुबह टहलने निकला था. उसने गिरे हुए पेड़ के नीचे मिट्टी में उभरी एक छोटी सी ढेरी देखी. जिज्ञासा में उसने लकड़ी से उसे कुरेदा, तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया. शुरुआत में उसे समझ ही नहीं आया कि उसने क्या खोज लिया है. बाद में जांच में पता चला कि यह सोने से बना एक सजावटी हिस्सा था, जो कभी किसी तलवार की म्यान पर लगा हुआ था. इसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर और वजन करीब 33 ग्राम है. इस पर बने सांप जैसे डिजाइन इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाते हैं.

बेहद दुर्लभ है यह खोज

आर्कियोलॉजिस्ट हाकॉन रेयर्सन के अनुसार, पूरे उत्तरी यूरोप में अब तक ऐसी केवल 17 वस्तुएं ही मिली हैं. ज्यादातर खोजें खजाने या दूसरे कीमती सामानों के साथ हुई थीं, लेकिन इस बार यह वस्तु अकेले मिली है, जिससे इसकी कहानी और भी अलग बन जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस म्यान का इस्तेमाल लंबे समय तक किया गया था. इसके घिसे हुए हिस्से बताते हैं कि यह केवल सजावट की वस्तु नहीं थी, बल्कि किसी प्रभावशाली योद्धा की असली तलवार का हिस्सा थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन था यह योद्धा?

शोधकर्ताओं का मानना है कि जिस व्यक्ति के पास यह तलवार थी, वह उस इलाके का शक्तिशाली नेता रहा होगा. उसके पास वफादार सैनिकों का समूह भी रहा होगा, जो उसकी रक्षा और युद्ध में साथ देता था. छठी शताब्दी के दौरान नॉर्वे और यूरोप के कई हिस्से बड़ी तबाही से गुजर रहे थे. ज्वालामुखी विस्फोट, लंबे समय तक ठंडा मौसम और ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारियों ने आबादी को बुरी तरह प्रभावित किया था. ऐसे कठिन दौर में लोग देवताओं को खुश करने के लिए कीमती वस्तुएं बलि के रूप में चढ़ाते थे.

देवताओं को चढ़ावा देने की परंपरा

यह सोने की म्यान भी शायद उसी धार्मिक परंपरा का हिस्सा थी. विशेषज्ञों के मुताबिक, उस समय नॉर्वे के होवे इलाके में सत्ता और संपन्नता का बड़ा केंद्र था. वहां पहले भी कई सोने की वस्तुएं और बड़े फार्म कॉम्प्लेक्स मिल चुके हैं, जो यह साबित करते हैं कि वहां के लोग बेहद प्रभावशाली थे. शोधकर्ताओं का कहना है कि ऐसी कीमती वस्तुओं को देवताओं को समर्पित करना केवल धार्मिक आस्था नहीं थी, बल्कि ताकत और सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने का तरीका भी था. यानी यह बलिदान सत्ता और प्रभाव का प्रतीक बन जाता था.

इतिहास के छिपे राज खोल रही यह खोज

यह खोज केवल एक पुरानी वस्तु मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दौर की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों की झलक भी देती है. वैज्ञानिक अब इस वस्तु की और गहराई से जांच करेंगे ताकि उस समय के योद्धाओं और समाज के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके. इतिहासकारों के मुताबिक, इस तरह की खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हजारों साल पहले इंसान डर, आस्था और सत्ता को किस तरह देखते थे.