दशकों पुराना 'अंटार्कटिक श्राप' टूट रहा? 1992 के बाद 5वां सबसे छोटा ओजोन होल, NASA और NOAA ने खोला राज

Ozone Hole Antarctica: वैज्ञानिकों का कहना है कि ओजोन लेयर धीरे-धीरे अपने पुराने रूप में लौट रही है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में अभी कई दशकों लग जाएंगे. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतरराष्ट्रीय कदमों की वजह से ओजोन परत लगातार सुधार की ओर बढ़ती जा रही है. NOAA और NASA के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि इस साल अंटार्कटिका के ऊपर बनने वाला ओजोन होल 1992 के बाद से पांचवां सबसे छोटा है. 2025 के पीक सीजन, यानी 7 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच यह छेद औसतन 7.23 मिलियन वर्ग मील (18.71 मिलियन वर्ग किलोमीटर) तक फैला था.

बता दें, वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 10 सालों की तुलना में यह छेद लगभग तीन हफ्ते पहले ही टूटने लगा है जो इसके तेजी से सुधारने की ओर इशारा करता है. NASA के वरिष्ठ वैज्ञानिक पॉल न्यूमैन के अनुसार जैसा कि उम्मीद थी, ओजोन होल अब पहले की तुलना में छोटा दिख रहा है. यह देर से बनता है और जल्दी टूट जाता है.

सबसे बड़ा आकार कितना था?

9 सितंबर 2025 को ओजोन होल ने इस साल का सबसे बड़ा एक दिन का आकार छूआ था. 8.83 मिलियन वर्ग मील था. यह 2006 के रिकॉर्ड स्तर से लगभग 30 प्रतिशत छोटा है. ध्यान देने वाली बात ये है कि 2006 का औसत आकार 10.27 मिलियन वर्ग मील था जोकि अब तक का सबसे बड़ा माना जाता है. 1979 से अब तक के डेटा 46 साल के आधार पर 2025 का ओजोन होल 14वां सबसे छोटा रहा है.

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बदली तस्वीर

1987 में लागू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद CFCs और अन्य हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया गया था. इन्हीं रसायनों की वजह से ओजोन परत में छेद बनता था. NOAA वैज्ञानिक स्टीफन मोंट्जका ने बताया कि साल 2000 के मुकाबले अब अंटार्कटिक स्ट्रैटोस्फियर में ओजोन को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों का लेवल लगभग एक-तिहाई कम हो चुका है. NASA वैज्ञानिक पॉल न्यूमैन ने भी कहा अगर वातावरण में 25 साल पहले जितना क्लोरीन मौजूद होता तो इस साल वाला ओजोन होल एक मिलियन वर्ग मील और बड़ा होता हो चुका होता.

अब कैसी है ओजोन लेयर

South Pole पर मौसम गुब्बारों से लिए गए माप में पाया गया कि 6 अक्टूबर 2025 को ओजोन लेयर 147 डॉबसन यूनिट तक गिर गई थी. यह 2006 में दर्ज की गई न्यूनतम वैल्यू 92 डॉबसन यूनिट से काफी बेहतर है.

ओजोन परत पूरी तरह कब ठीक होगी?

वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल 2060 के दशक के अंत तक पूरी तरह ठीक हो पाएगा. दक्षिण ध्रुव के चारों ओर घूमने वाली हवाओं की तेज रिंग भी हर साल इसके आकार को प्रभावित करती है.

