Ozone Layer Healing: भर रहे ओजोन परत के छेद, 2050 तक मिल सकती है ये खुशखबरी, साइंटिस्ट भी हैरान!

ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की जानलेवा पराबैंगनी किरणों से बचाती है. इसके कारण ही धरती पर जीवन पर संभव है. लेकिन पिछले कुछ दशकों में प्रदूषण से निकले जहरीले गैस जैसे- क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसमें छेद होने लगे थे. अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद हुआ.

इस बीच दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यावरण के लिए काम करे एक्सपर्ट के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारी धरती की रक्षा करने वाली ओजोन परत धीरे-धीरे ठीक हो रही है. यह परत सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट (UV) किरणों से हमें बचाती है, जो हमें और हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं.

1980 के स्तर पर होगी वापसी

रिपोर्ट के मुताबिक, ओजोन परत 1980 के दशक के स्तर तक वापस आने की राह पर है. यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि 1980 के दशक में ही ओजोन परत में बड़ा छेद देखा गया था, जिसने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया था. 2024 में अंटार्कटिका में ओजोन परत का छेद पिछले सालों के मुकाबले छोटा पाया गया, जो इस बात का सबूत है कि हमारी कोशिशें रंग ला रही है.

ओजोन परत कैसे ठीक हो रही है?

ओजोन परत की ये रिकवरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय समझौते के कारण संभव हो रहा है. 1987 में हुए इस समझौते के तहत, दुनिया भर के देशों ने मिलकर कुछ खास तरह के हानिकारक रसायनों (जैसे CFCs) को बनाना और इस्तेमाल पर कम कर दिया. ये केमिकल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कुछ तरह के स्प्रे में इस्तेमाल होते थे. इस समझौते के कारण अब तक 99% से ज्यादा ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन बंद हो चुके हैं.

40 साल पहले शुरू हुई थी कोशिश

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, "40 साल पहले, राष्ट्र विज्ञान के मार्गदर्शन में ओजोन परत को बचाने के लिए एक साथ आए. यह उपलब्धि हमें याद दिलाती है कि जब राष्ट्र विज्ञान की चेतावनियों को सुनते हैं, तो तरक्की मुमकिन है.

क्या आगे भी काम करना होगा?

हालांकि, ओजोन परत की रिकवरी एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है. WMO की वैज्ञानिक सलाहकार टीम के अध्यक्ष, मैट टली ने कहा कि हमें ओजोन परत और उन रसायनों पर लगातार नजर रखनी होगी जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं. यह बहुत जरूरी है ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि ओजोन परत पूरी तरह से ठीक हो जाए और भविष्य में फिर कभी खतरे में न पड़े.